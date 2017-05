Sáez Aguado ve "muy normal" y "razonable" que la Fiscalía archive la denuncia por las listas del HUBU

Sáez Aguado, quien ha inaugurado este viernes la XXI Edición del Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF) en Valladolid, se ha referido así a la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia presentada por la Asociación El Defensor del Paciente en torno a este asunto.

"Me parece muy bien y muy normal", ha asegurado Sáez Aguado, quien ha reiterado que en el Hospital de Burgos no se ha producido alteración alguna de las listas de espera, no ha habido efectos para los pacientes por su gestión y es algo que han ratificado todos los responsables de los servicios quirúrgicos.

En esta línea, ha afirmado que le parece "muy bien" que la Fiscalía "ni siquiera lo haya tomado en consideración, no haya abierto ni diligencias previas y lo archive".

Aún así, ha aclarado que los ciudadanos son "muy libres" de denunciar lo que consideren oportuno, pero a la vez cree que se ha dado una respuesta "razonable" porque en el HUBU no ha habido efectos para los pacientes por las listas de espera, algo que han ratificado "con contundencia" quienes gestionan las listas de espera.

