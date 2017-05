El gobierno de Cuíña, en Lalín (Pontevedra), se someterá a una moción de confianza al no lograr aprobar los presupuestos

El gobierno de Lalín (Pontevedra), que encabeza Rafael Cuíña, se someterá el lunes a una moción de confianza, al no lograr aprobar los presupuestos de este año en el pleno extraordinario que tuvo lugar en la pasada jornada, dado que los 10 ediles del PP y el concejal no adscrito que en su día dejó el gobierno, Juan José Cruz, votaron en contra.

El alcalde ha confirmado la convocatoria de moción de confianza, después de que los presupuestos fuesen rechazados con 11 votos a favor frente a los 10 que suman los cinco de su propio grupo (Compromiso por Lalín), tres del PSOE, uno del BNG y la edila de la Agrupación de Electores e Electoras Plataforma Aberta Cidadá (Apac).

El propio Cuíña ha dado por hecho, en declaraciones a los medios difundidas por la Corporación local, que su gobierno también perderá esta moción de confianza ligada a la aprobación de los presupuestos porque se reproducirán las posturas del último pleno.

"Haremos ese paripé lamentable conscientes de que lo vamos a perder", ha incidido el regidor, quien ha reprobado, al igual que el resto de miembros de su gobierno, los "argumentos" dados por los concejales del PP y por el edil "tránsfuga".

"No se leyeron los presupuestos", coinciden.

QUE RENUNCIEN A LA MOCIÓN DE CENSURA

En esta coyuntura, Cuíña ha trasladado su "preocupación" por que las cuentas "se retrasen más" y ha pedido a los populares que "renuncien expresamente" a presentar la moción de censura, antes de incidir en que "la perderían", toda vez que la ley antitransfuguismo "impide" que Cruz, el edil que dejó el gobierno, pueda votar.

Así se ha pronunciado también el portavoz socialista, Nicolás González, quien ha instado a los populares a no hacer "perder" más tiempo y a actuar con "responsabilidad" con los vecinos. "Aquí no hay nadie que tenga el compromiso de mantener este gobierno porque la ley no le permite votar para cambiarlo", ha apostillado Francisco Vilariño (BNG).

Todos los portavoces del gobierno han lamentado que quienes votaron en contra "ni siquiera se leyesen los presupuestos". "Tampoco los populares, porque el tránsfuga me parece ya de una ignorancia supina", ha incidido Lara Rodríguez (Apac), quien ha tildado de "espectáculo lamentable" lo ocurrido en el pleno.

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.