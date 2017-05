El PSOE recuerda a ZEC que "no hay ningún acuerdo" para retrasar la 'Operación baldosa'

De esta manera, la concejala del PSOE Lola Ranera, ha contestado en la Comisión de Urbanismo "las informaciones difundidas desde el equipo de Gobierno en las que se atribuye al PSOE un supuesto pacto para diferir la mejora de la escena urbana o para fragmentar la inversión", ha precisado el PSOE en una nota de prensa.

Lola Ranera ha relatado que el "experimento revolucionario" y "el mayor contrato social de la historia de la democracia", con que el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz -textualmente- se refirió a la 'Operación Baldosa' cuando la presentó públicamente ha sido anulada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón al estimar que el concurso, tal y como lo planteó ZEC, restringe de manera indebida la competencia y los principios rectores de la contratación pública, ya que se orientó en exclusiva a las empresas de economía social y de inserción.

Ranera ha señalado que tras este pronunciamiento judicial Pablo Muñoz ha llamado a los grupos de la izquierda para "socializar su chapuza", que tuvieron que asumir las brigadas municipales.

OBSESIÓN

La socialista ha dejado claro su compromiso con las empresas de economía social, y ha compartido la iniciativa del Gobierno de Aragón de tratar de ampliar el objeto de los contratos de servicios que mantienen una cuota reservada para este tipo de empresas a fin de que también se beneficien de los contratos de construcción, pero mientras tanto, ha exigido que no se comprometan estos 3 millones de euros por la torpeza de ZeC.

Además, ha recalcado que no hay ningún tipo de acuerdo con el PSOE

para retrasar la operación y tampoco para dedicar 1,5 millones a sus contratos menores durante este año.

Ha añadido que si no es posible que las empresas de economía social asuman estas obras, que se trabaje con otro modelo, y que se cumpla el objetivo en tiempo y forma. "Nuestra obsesión es el empleo, y un contrato público de estas características supone un revulsivo

para el sector de la construcción y trabajo e ingresos para muchas familias".

De la misma manera, ha cuestionado a Muñoz que no recurra la decisión del Tribunal de Contratos si estaba tan seguro de su buen hacer y de que "nos iban a copiar todos los ayuntamientos de España". "Hay que ponerse chulo donde hay que ponerse chulo", ha apostillado.

POCO Y MAL

Por otra parte, Ranera ha comprobado que dos años después de la llegada de ZEC a la Alcaldía de Zaragoza, sigue gobernando "poco y mal". Ha ironizado sobre la fecha elegida por Muñoz para hacer este balance, ya que es la efeméride del día en que "ZEC perdió las elecciones. Quizá, hubiera sido más acertado elegir para su valoración el aniversario de su llegada al Gobierno de Zaragoza, gracias al apoyo de los votos del PSOE y de CHA".

Ha agregado que eludir la responsabilidad y la generosidad de dos formaciones que le prestaron 80.000 votos (60.000 del PSOE) "demuestra la soberbia con la que actúan", ha lamentado.

Ranera ha repasado la paralización de obras por valor de 10 millones de euros, las "banderas ideológicas que agitaron" en Averly, en el supermercado de Torrero o en los 'outlet', pero detrás de tanta bronca "no tienen nada que ofrecer", ha observado.

Ha aludido a los dos únicos proyectos en cartera en la actualidad, ambos iniciativa del PSOE, como la prolongación de la avenida de Tenor Fleta y el de la cesión de la avenida de Cataluña, que además del retraso de año y medio para renovar 500 metros, "atesora el dudoso logro de haber conseguido en el Ministerio de Fomento una máquina para asfaltar, pese a que fueron a por 9 millones de euros".

De la misma manera se ha referido

a la "incapacidad" que ZeC muestra para gobernar, con la huelga más larga de la historia del bus o el retraso de la revisión del Plan de Movilidad, entre otras cuestiones.

Según Ranera ZeC "no tiene ambición, ni habla de generar empleo ni de incrementar la actividad económica en Zaragoza. El urbanismo de las pequeñas cosas que reúne un puñado de actuaciones que no significan nada no es suficiente para la quinta ciudad de España".

