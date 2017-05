Representantes de las instituciones, dirigentes políticos y ciudadanos rechazan en Bilbao el atentado de Manchester

Representantes de las instituciones vizcaínas y de los partidos políticos han realizado este martes una concentración ante el Palacio Foral en Bilbao, a la que se han sumado algunos ciudadanos, en repulsa por el atentado registrado en Manchester, en el que han fallecido 22 personas y 59 han resultado heridas.

La concentración se ha desarrollado en silencio y sin pancartas en las escalinatas de la principal sede de la Diputación de Bizkaia, en cabezada por el diputado general, Unai Rementeria, la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.

También han secundado la movilización los integrantes del Gobierno foral, que habían celebrado previamente el Consejo de Diputados semanal, y miembros de los grupos junteros.

Asimismo, han participado en la concentración el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y la presidenta del partido en Bizkaia, Itxaso Atutxa, así como el exlehendakari y diputado socialista Patxi López, y el exconsejero de Interior Rodolfo Ares. También se han sumado a la movilización algunos ciudadanos en las inmediaciones del Palacio foral.

SÓLO PARA SEMBRAR DOLOR

Tras el Consejo de Diputados, la portavoz de la Diputación de Bizkaia, Elena Unzueta, ha expresado la condena "enérgica" de esta institución al atentado en el Manchester Arena. "Nos sumamos al dolor de las víctimas, de sus familiares y amigos", ha señalado.

La portavoz foral, que ha hecho extensivo el "mensaje de solidaridad" al conjunto del pueblo británico, ha manifestado el rechazo de la Diputación hacia "este tipo de actos violentos porque, como bien sabe la sociedad vasca, la violencia no lleva a ningún sitio y no sirve para conseguir nada que no sea sembrar dolor".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.