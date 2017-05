La Asociación de Sidra Asturiana propone limitar la publicidad a las bebidas fermentadas de menos de 15 grados

El debate ha venido a colación de la modificación del apartado 'f' del artículo 21 de la norma, relativo a las limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas. El actual desarrollo de la ley exime a la sidra y las bebidas alcohólicas sometidas a denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas cuya zona geográfica delimitada afecte a Asturias.

La normativa europea, en cambio, exige modificar este articulado por razones de nomenclatura y establecer la prohibición de publicidad en las bebidas alcohólicas de más de 20 grados para no incurrir en problemas de libre competencia del mercado.

Para la presidenta del Consejo de la Juventud de Asturias, Sheyla Suárez, esta modificación es negativa en tanto que no debería establecerse una diferencia "entre alcohol bueno y alcohol malo". A su juicio, la graduación "no debería ser el elemento para permitir o no la publicidad", puesto que a su modo de ver debería estar prohibida toda la publicidad relativa a cualquier bebida alcohólica.

Desde Proyecto Hombre, el director técnico Juan Ramón Santos, ha suscrito los argumentos esgrimidos por Sheyla Suárez, y ha incidido en la necesidad de prohibir la publicidad de "todo tipo de bebidas" ya que "hay evidencia de que cuanto mayor es la exposición al marketing, mayor es la posibilidad de que se consuma más alcohol".

De igual modo el presidente de Alcohólicos Anónimos, Laureano López Rivas, ha defendido que se tomen "precauciones" a la hora de publicitar bebidas alcohólicas para que no se fomente el consumo de alcohol y ha mostrado su oposición a la modificación del texto al entender que "no se debe plantear prohibir la publicidad en función de la graduación".

La nota discordante la ha puesto el representante de la Asociación de Sidra Asturiana, quien ha lamentado que la prohibición de todo tipo de publicidad sobre bebidas alcohólicas "afectaría a una de las señas de identidad" de Asturias, como es la sidra. A su juicio, esta ley es positiva al elevar a 18 años la edad para que el consumo de alcohol sea legal, pero no considera que haya que prohibir la promoción de bebidas fermentadas -sidra, vino y cerveza- puesto que "las pautas de consumo de alcohol no son las mismas" entre fermentadas y bebidas de alta graduación.

Desde el Gobierno asturiano, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha defendido la modificación para dar cumplimiento al mandato europeo, y ha subrayado que "el alcohol es alcohol, pero no es lo mismo una bebida de baja que de alta graduación". El consejero ha argumentado el cambio normativo alegando que Asturias "no puede" alterar las normas de competencia comunitarias distinguiendo a la sidra y las DOP del resto de bebidas.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Al término de la comisión, la diputada de IU Marta Pulgar ha sido la encargada de abrir el turno de fijación de posiciones mostrándose especialmente crítica con la modificación al entender que solo atiende a criterios económicos, y no de salud pública.

Por su parte, el diputado del PP Carlos Suárez ha confesado "no estar seguro" de si la modificación es suficientemente adecuada, ya que a su juicio la norma debería concretar en "bebidas fermentadas de menos de 20 grados" la autorización para situar publicidad en espacios públicos. "En términos de salud no nos parece lo más adecuado que la norma distinga solo por graduación", ha defendido.

Desde ciudadanos, su diputado Armando Fernández Bartolomé ha criticado la "inconsistencia" de la modificación y ha abogado por prohibir todo tipo de publicidad relativa a bebidas alcohólicas independientemente de su graduación.

El parlamentario de Podemos Andrés Fernández Vilanova ha reconocido la complejidad del asunto tratado hoy, y ha sugerido introducir una "perspectiva pedagógica" en la ley para incrementar la prevención contra el consumo abusivo de alcohol.

Finalmente, desde el PSOE su diputada Carmen Eva Pérez ha recordado que no se está revisando la totalidad de la norma, sino "una letra de un artículo que no viene por el cambio en el sentir de ningún grupo parlamentario, sino por la necesaria armonización con la normativa comunitaria".

