Bruselas exige a España más contratación fija y que aumente la ayuda social a las familias

Cada primavera, Bruselas respira, hace un alto en el camino, recopila informes de cada país de la UE y les ofrece sus recomendaciones. El objetivo de sus consejos es que reformen lo que haya que reformar para crecer más, invertir mejor, crear empleo y mantener las finanzas públicas en orden.

La Comisión Europea ha lanzado sus recomendaciones este lunes para los 27 estados miembro y enfatiza sus consejos para seis (Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Italia y Portugal) que presentan "desequilibrios excesivos" y requieren acciones urgentes.

España no está ya entre esos países. Bruselas le dió un espaldarazo hace un par de semanas al elevar medio punto (hasta el 2,8%) su previsión de crecimiento para 2017 y reducir al -3,2% su desajuste , afiscal una décima del objetivo. Pero eso no quiere decir que el brazo ejecutivo de la UE no detecte problemas en la economía española.

Las recomendaciones para España van de las grandes cifras, al terreno de lo social. Bruselas no deja pasar que España tiene el mayor déficit público de la eurozona— y por eso exige medidas para ajustar el cinturón fiscal, identificar areas donde se puede mejorar la eficiencia del gasto y controlar el marco de contratación pública.

Los mayores déficits previsitos en la eurozona 2017 2018 España -3,2% -2,6% Francia -3,0% -3,2% Italia -2,2% -2,3% Finlandia -2,2% -1,8% Bélgica -1,9% -2,0% Portugal -1,8% -1,9%

Fuente: Comisión Europea. Elaboración Propia

La Comisión valora el esfuerzo de España pero propone al Consejo que mantenga a España bajo el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad. Es decir, que los ojos de Bruselas digan auditando la economía española por su exceso de déficit. No será el único escrutado este año. También Francia, Grecia y Reino Unido sentirán el aliento de la Comisión en su cogote.

Todo lo contrario pasa con Croacia y Portugal, los dos países que este año abandonarán el radar de la UE una vez que ambos han rebajado sus déficits muy por debajo del 3% que limita el citado Pacto.

Pide más I+D y menos desigualdad entre regiones

Bruselas acumula más consejos para España. Le exige medidas en 2017 y 2018 para favorecer la contratación indefinida, coordinar mejor los servicios regionales de empleo para responder a las necesidades de los parados y los empresarios, aplacar la desigualdad de ingresos y de formación entre territorios y, por último, en el terreno educacional, fortalecer la formación del profesorado y el tutelado de los estudiantes.

La Comisión hace este año un alto en el camino. "Hemos pasado la página de la crisis, el próximo capítulo es el social", dijo Marianne Thyssen, la comisaria de Empleo y de Asuntos Sociales. Y en este sentido, también tienen una exigencia para España: mejorar la ayuda social a las familias. "Especialmente en el área del cuidado a la infancia", dice el informe de recomendaciones para nuestro país.

No se le pasa por alto a Bruselas tampoco que España se ha alejado de la media comunitaria en su gasto en innovación —ahora es el 1,22% del PIB, inferior al 2% promediado en la UE— por lo que pide "asegurar una inversión adecuada y sostenible en I+D".