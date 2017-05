González Tovar: "Hoy tiene que ganar el PSOE, y para ello, mañana se tiene que hacer un ejercicio de unificación"

González Tovar, que ha votado en compañía de su esposa, ha destacado que en la jornada de hoy "se le da la voz a la militancia en el mayor ejercicio de participación y de democracia que existe", al tiempo que deseaba que "el resultado sea el más acertado posible, para poder elegir a la mejor o al mejor candidato, pero sobre todo para que mañana se de esa fusión de ideas y de trabajo detrás de quien haya conseguido ganar".

"Todos nos tenemos que respetar a nosotros mismos, el resultado está muy ajustado y creo que va a haber poca diferencia de votos, lo que implica un mayor esfuerzo a la hora de aunar fuerzas", afirmaba el líder de los socialistas murcianos, aunque se mostraba convencido de que "este método de elección es el mejor, porque es transparente y democrático, demostrando que la militancia no está solo para pegar carteles".

"El deseo de todos es que a partir de mañana todos trabajen a una y que, desde este lunes y hasta el Congreso Federal en junio, se dé ese proceso de unificación y que en nuestra ejecutiva estén las y los mejores, con independencia del ganador", apostillaba.

SIENTE "VERGÜENZA" DE LAS OPINIONES DEL PP

A preguntas de los periodistas, González Tovar ha señalado que siente "vergüenza" de que desde el PP, en concreto de boca de su portavoz Víctor Martínez, se hablara de buenos y malos respecto a los candidatos del PSOE. "Yo creo que hoy se elige entre los buenos y los mejores, y lo que no se hace es designar a dedo. Hubiera sido increíble poner al frente del partido a un candidato que estuviera imputado como hizo el PP hace dos meses", afirmaba.

En este sentido, apuntaba que las Primarias "es un método de limpieza y es la apuesta de los socialistas. Me gustaría que el resto del partidos lo valoraran y examinaran también su método de elección".

González Tovar ha negado que pueda a ver "represalias" a partir de mañana y cree que los diferentes grupos que han apoyado a uno u otro de los candidatos se pondrán a trabajar por el partido. "Hoy tiene que ganar el PSOE, y para ello, mañana se tiene que hacer un ejercicio de unificación que estoy convencido que se va a hacer", remarcaba.

"Mi actitud personal ha sido la de no estar en estas primarias, como secretario general he mantenido mi decisión de ser neutral y de no poner ni siquiera un 'me gusta' cuando he visto cosas que me han gustado, pero lo evitado, porque quería tener la imparcialidad de ser el secretario general de todos los socialistas murcianos", ha concluido.

