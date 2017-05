Izquierdo lamenta que Herrera, "a rastras", opte por la Comisión de Hacienda para hablar de la trama eólica

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Izquierdo, ha acusado hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de nula voluntad de contribuir al esclarecimiento de la trama eólica tras haber anunciado éste su propósito de comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, en lugar de hacerlo en la comisión de investigación creada al efecto y que, según denuncia, lleva paralizada quince meses.

Izquierdo, en declaraciones recogidas por Europa Press, mantiene que ha sido después de más de un año y la "presión constante" de los socialistas cuando Herrera, "a rastras", va a comparecer ahora, "lamentablemente, en un sitio al que no debería venir", en referencia a la anunciada Comisión de Economía y Hacienda, pues insiste en que el presidente del Ejecutivo autonómico debería haber optado como foro la referida comisión de investigación creada en sede parlamentaria y que se encuentra paralizada.

EVITAR EL FORMATO PREGUNTA-RESPUESTA

"Pero a ella no quiere acudir porque es un formato de pregunta-respuesta al que no quiere someterse, pues él prefiere un formato en el que pueda hablar lo que le dé la gana, sin posibilidad de réplica, con nula voluntad de esclarecer lo que es esta trama de corrupción en Castilla y León que ya está en los tribunales, una trama que pone de manifiesto que el viejo PP, el de Herrera, y el nuevo, el de Fernández Mañueco, no tienen diferencia alguna", ha censurado Izquierdo.

Por ello, el político socialista ha invitado al actual presidente del PP en Castilla y León, "si es que realmente quiere dar un impulso a la comisión de investigación", a que garantice la comparecencia de Juan Vicente Herrera en dicho foro, aunque añade que "la triste realidad es que ambos se han puesto de acuerdo" para eludir este trámite.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.