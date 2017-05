Dos menores chantajean a una chica para que se grabe desnuda a cambio de darle teléfono de un cantante famoso

La operación 'Albar' se inició tras la denuncia presentada ante una Oficina de Atención la Ciudadano de la Benemérita en la que se informaba de unos supuestos chantajes hacia una menor, a través de una conocida aplicación de Internet.

Los ahora arrestados lograron embaucar a una menor de Cieza para que se grabara un vídeo desnuda y se lo enviara. A cambio del archivo de contenido íntimo le facilitarían el número de teléfono de un conocido cantante.

La menor, una vez grabado y enviado el vídeo, recibió una serie de amenazas de que si no volvía a mandar nuevos vídeos o fotografías, el mismo sería publicado en las redes sociales.

Los menores llegaron a modificar su perfil de una conocida aplicación de mensajería poniendo una fotografía del cantante para hacer creer a la menor que el teléfono obtenido era del mismo.

Aprovechando que la menor mantuvo el contacto comenzaron a requerirle nuevos vídeos y fotografías con la amenaza de difundir el vídeo a través de las redes sociales.

La Guardia Civil consiguió identificar a dos menores, vecinos de Sevilla, los cuales presuntamente se encontraban tras la autoría de los hechos investigados.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los investigadores han localizado a los dos sospechosos, a los que se les ha detenido como presuntos autores de delito contra la libertad e indemnidad sexual a menores de 16 años, en la modalidad de abuso y acoso a través de Internet o teléfono. Durante las detenciones, los agentes se han incautado de un terminal de telefonía supuestamente empleado para cometer los hechos delictivos.

Los arrestados, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Sevilla.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil, en el marco de las acciones preventivas dispuestas

en el 'Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos', viene realizando una serie de acciones formativas entre las que se incluyen charlas sobre las nuevas tecnologías o los riesgos derivados de un uso indebido de Internet, dirigidas a escolares, profesores y AMPA's, ofreciendo, entre otros, una serie de consejos.

Tales como no divulgar a nadie datos personales propios o de terceras personas. Si se hace, hacerlo de la manera más segura posible en un entorno conocido. Una vez que se cuelga una fotografía, vídeo o una simple información, se pierde el control sobre la misma.

No aceptar ni agregar como contactos a desconocidos, no facilitar contraseñas; el que es amigo/a hoy, quizá no lo sea mañana, no contestar correos electrónicos de desconocidos, si se utiliza programas para compartir música, películas, tener presente que las carpetas que utiliza el programa quedan a disposición de millones de usuarios y controlar quién puede ver tu perfil y publicar en tu muro. Personalizar la configuración de privacidad: "sólo mis amigos".

En Internet debemos utilizar la lógica y el sentido común, como lo haríamos en la vida real. Las consecuencias de una mala utilización de la red van más allá del plano virtual, pudiendo generar graves consecuencias reales.

En Internet no todo el mundo es quien dice ser. En ocasiones emplean técnicas, ingeniería social entre otras, para obtener nuestro tesoro más preciado, nuestra privacidad y datos personales.

En los equipos conectados a Internet debemos tener actualizados no solo los sistemas operativos, antivirus y firewalls, también todos los programas que sean utilizados en la red, navegadores, plugins (java), etc. Con ello iremos dando solución a las vulnerabilidades que vayan apareciendo. Recordemos que el mejor antivirus se encuentra detrás de nuestro teclado, nosotros mismos somos nuestra peor vulnerabilidad, pero también nuestro mejor antivirus.

No sólo tenemos que proteger nuestros equipos, también debemos proteger nuestra red WiFi para evitar accesos no consentidos a la misma y así evitar posibles actividades delictivas desde nuestra conexión. Recordar que si acceden a nuestra red Wifi, no sólo perdemos velocidad en la conexión, sino que pueden acceder fácilmente a nuestro equipo.

Para todos los servicios que lo precisen, utilizaremos contraseñas robustas (más de 8 caracteres alfanuméricos combinados con algún símbolo). Fácil de recordar para nosotros pero imposible de deducir para el cibercriminal. Evitar utilizar la misma para todas nuestras cuentas, y renovarlas cada cierto tiempo.

Debemos proteger nuestra privacidad en la red, evitando hacer públicos datos innecesarios, que puedan perjudicarnos ahora o en un futuro.

En transacciones y compras por la red seremos cautos de hacerlas desde sitios seguros, evitando anuncios trampa. En cuanto a las transacciones con nuestro banco, las haremos siempre desde una conexión segura (https), desconfiando de cualquier comunicación que nos llegue por correo electrónico (SPAM y PHISHING).

Prestaremos atención a las descargas que realicemos, haciéndolas siempre desde las páginas webs oficiales de los productos que necesitemos, con lo cual evitaremos ser infectados con malware camuflado en falsos antivirus (rogues) o que nuestro equipo sea troyanizado con cualquier tipo de malware (zombie). Igualmente, navegaremos en sitios web de confianza para evitar infecciones indeseadas (Ransomware - virus de la Policía).

Fomentaremos las buenas prácticas en la red hacia los menores, educándoles e informándoles de los peligros que se pueden encontrar en la red, instándoles a que puedan contar con su familia en caso del más mínimo problema.

