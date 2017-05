Lambán subraya que "estamos a tiempo de darle una solución de viabilidad" a la central térmica de Andorra

En su intervención en el pleno de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición propia, Lambán ha alertado de que "sobre las cuencas mineras pende una espada de Damocles que está a punto de caer si no actuamos rápido" y ha emplazado a "redoblar" las acciones para impedir que la térmica acabe cerrando.

El presidente aragonés ha destacado que la central es importante desde el punto de vista de la vertebración territorial, el desarrollo económico y social de la zona y para una producción energética "fiable, dando estabilidad al mix energético", dado que sin las centrales "el precio de la luz hubiera sido más caro" en los últimos meses.

Ha relatado las gestiones que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico para garantizar el futuro de la térmica de Andorra, recordando que para su supervivencia es necesario acometer inversiones medioambientales que permitan alargar su vida útil, antes del 30 de junio de 2020, para lo que es "imprescindible la ayuda del Gobierno de España".

Ha indicado que el anterior ministro de Industria, José Manuel Soria, "mintió" al Ejecutivo aragonés sobre las gestiones que estaba realizando en Bruselas en defensa de la central, agregando que el nuevo titular de Energía, Álvaro Nadal, "piensa del futuro de las térmicas que serán los mercados quienes las cierren".

Tras conocer el anuncio de que Enel cerrará la central en 2020, Endesa transmitió al Ejecutivo autonómico que "no hay nada decidido" y la empresa no ha enviado la solicitud de autorización al Gobierno de España, que tendría doce meses para autorizarla.

De esta forma, la próxima semana la consejera de Economía, Marta Gastón, se reunirá con el ministro Nadal para analizar la situación y transmitirle que "cada día es más urgente" buscar soluciones y alternativas para esta zona.

DANDO LARGAS

"Se puede hablar, pero sin inversiones la térmica se cerrará y por muchas subastas que se realicen si no es rentable no habrá otra empresa privada que se haga cargo de su explotación", ha dicho Lambán, al pedir al Gobierno que cumpla con el plan energético 2013-2018 y que apoye estas instalaciones porque "lo demás es pura palabrería y tenemos la sospecha de que dando largas al asunto se pretende dejar morir a la térmica".

En este punto, ha recordado que el PP se comprometió a incluir 250 millones de euros para el plan de la minería en los presupuestos, pero solo figuran 30 millones y ha pedido a los grupos en el Congreso que defiendan enmiendas para aportar "soluciones inmediatas" para Andorra.

Asimismo, Lambán ha preguntado a Podemos si "están a favor o en contra de que siga la central abierta", valorando que este partido "esconde la cabeza debajo del ala en este caso", al tiempo que ha apuntado que quien favoreció la venta de Endesa a una compañía extranjera fue Manuel Pizarro.

Ha expresado la disposición del PSOE para llegar a acuerdos con el Gobierno central en la economía del carbón, pero "si se defiende realmente y lo traslada al papel", negociando en Bruselas la reserva estratégica del carbón y favoreciendo las inversiones para que la central siga abierta.

"TENDRÁ NUESTRO APOYO"

El portavoz del PP, Luis María Beamonte, ha criticado al PSOE que "pierda más tiempo buscando culpables que soluciones" y ha alegado que a Enel "le preocupan sus dividendos". "El carbón tiene que formar parte del mix energético y el Gobierno no quiere permitir que se cierre ninguna central sin justificar técnicamente que no es viable la inversión", algo que Endesa "no ha demostrado todavía".

Beamonte ha señalado que "tenemos que conseguir que los pagos por capacidad puedan aplicarse en España" y ha pedido "un plan de dinamización económica y en esa obligación que tenemos de diversificar el tejido productivo en esta zona va a tener nuestro apoyo" porque "todos tenemos voluntad de trabajar para que la térmica no muera", ha garantizado.

El diputado de Podemos, Román Sierra, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "hacer el avestruz" con este tema y ha remarcado el cambio en el modelo energético "que no solo apoyamos sino que consideramos estratégico y fundamental", pero "con una transición justa" y con un plan estratégico que "no deje al territorio y sus gentes atrás".

"COSAS RARAS"

El portavoz del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha recordado que su formación firmó el pacto del carbón "donde apostamos por su futuro y que tenga hueco en el mix energético", sosteniendo que las térmicas "son una reserva estratégica para garantizar el suministro y su calidad".

Ha descartado "cosas raras" como las subastas de las centrales y ha planteado un grupo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía y las Comunidades de Aragón y Castilla León, buscar vías de financiación y ayudas alternativas a las europeas o la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico "avale" estas inversiones.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha deseado a Gastón que, "además de buenas palabras, también se traiga (del Ministerio) buenas acciones" y ha estimado que "como no seamos todos capaces de ir de la mano, poco conseguiremos". Si cierra la térmica "Teruel se muere", ha dicho Gaspar, al abogar por buscar un "plan B" que diversifique la economía de las cuencas mineras y proponer un plan nacional de energía que "resuelva el déficit de la tarifa y contribuya a tener un mix energético sostenible y equilibrado".

PLAN DE CHOQUE

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha pedido "un plan de choque rápido" para buscar soluciones "cuanto antes" para la Comarca de Andorra, con la puesta en marcha de alternativas para este territorio y una "transición justa hacia un nuevo modelo económico sostenible" en las cuencas mineras que se pueda basar en el turismo, la agricultura o en otro tipo de energías.

La parlamentaria de IU, Patricia Luquin, ha afirmado estar "preocupada" por la "grave" situación de la central y ha afeado al presidente Lambán que pida al Gobierno central que se ponga a trabajar, dado que "ha hecho una dejación evidente de sus funciones", pero desde el Ejecutivo autonómico "alguna alternativa tendremos que poner encima de la mesa para esta comarca" que le permitan evitar "la espada de Damocles que es 2020".

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha concluido recordando que la central térmica de Andorra "supone 4.000 empleos directos e indirectos y la supervivencia de parte importante del territorio aragonés". Ha emplazado al PP a "defender a los aragoneses", ya que "se corre riesgo para esta comarca, de cierre de la central, y hasta ahora ni un solo paso se ha dado claramente desde Madrid" para evitarlo.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.