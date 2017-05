Pedro Sánchez dice que "el discurso del miedo" solo beneficia a Rajoy "lo use quien lo use"

Se ha reunido con unos militantes del PSOE de Teruel en un acto público en la capital turolense, en el que también han intervenido una afiliada, María José Villalba, una joven militante de Mas de las Matas, María Ariño, y el veterano Simón Casas.

"Tenemos que volver a ser la fuerza de izquierdas", ha proclamado Pedro Sánchez, aseverando que "el discurso de la izquierda, de la socialdemocracia, es el de la ilusión, el compromiso, la movilización, de la no resignación; no el de la mentira, no el del miedo".

Ha aludido a quienes le tachan de "rojo", puntualizando que "rojo del PSOE", criticando a quienes "defienden que la socialdemocracia no tiene nada que ver con la izuqierda" y quienes le acusan de "intentar podemizar al PSOE y llegan a decir que si gana este proyecto se va a romper España y el partido desaparece el 22 de mayo", un día después de las primarias.

