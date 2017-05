La Sexta estrena 'La Isla', un programa de supervivencia bajo condiciones extremas

Catorce hombres vivirán una aventura de supervivencia "extrema" en La Isla, un nuevo programa de La Sexta que se estrena este miércoles en horario de máxima audiencia y que presentará el exjugador olímpico de waterpolo y coach Pedro García Aguado.

Una isla deshabitada en mitad del Pacífico, a más de 8.000 kilómetros de España, se convertirá en el hogar de estos intrépidos, que estarán "solos y aislados" en su aparente paraíso, según los responsables del programa, que constará de 8 episodios.

Producido por Atresmedia y Shine Iberia para La Sexta, se trata de una adaptación del británico The Island with Bear Grylls, de Channel 4, que en 2014 registró picos de audiencia de más de tres millones de espectadores y actualmente va por su cuarta temporada.

El formato se ha exportado también a Francia, donde se acaba de estrenar la tercera temporada, Estados Unidos, Alemania, Holanda y Noruega.

A partir de este jueves y en cada episodio, Pedro García Aguado narrará el día a día del grupo. "No habrá ni ganadores ni perdedores, la única competición será contra sí mismos", señala la cadena en una nota de prensa.

Los hombres no se conocen, no son expertos y no han visitado antes el lugar. Cada uno será el narrador de su aventura grabando su día a día. Cuatro de los integrantes del grupo son cámaras profesionales y vivirán en las mismas condiciones que sus compañeros.

La isla, elevada a once metros sobre el nivel del mar, tiene poco más de un kilómetro cuadrado y ocho kilómetros de costa. Hay selva, terreno rocoso, mareas peligrosas y otros peligros, como la manzanilla de la muerte, una planta tóxica.