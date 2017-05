Rueda sobre Caballero tras los sondeos de gestión de alcaldes: "Me alegro de que pase de insultante a exultante"

"Me alegro de que pase de la actividad insultante a veces a la actividad exultante", ha trasladado el también presidente del PP en la provincia de Pontevedra, que, no obstante, ha remarcado que la manera de analizar las encuestas es "aceptarlas cuando vienen bien y cuando vienen mal". "No vale cuando vienen mal despreciarlas y cuando vienen bien decir que son maravillosas", ha incidido.

En este sentido, ha apuntado que a Caballero le vio "muy exultante" cuando este lunes en declaraciones a los medios se refirió a este sondeo, y le ha espetado que le vio "igual, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez -se presentó a las anteriores primarias del PSOE-, que era la solución de todos los problemas y ahora resulta que es el origen de todos los males".

"Lo que dicen las encuestas es que cuando no te va bien tienes que trabajar, y cuando te va bien tienes a seguir trabajando así; y cuando descalificas las que no te gustan y dices que son muy buenas las otras, pierdes credibilidad, eso el PP no lo va a hacer", ha insistido, antes de añadir que, en todo caso, "falta todavía mucho tiempo, y por tanto mucho trabajo" para las municipales.

