Sobre las ocho y diez de la mañana, un particular ha localizado el cadáver y ha sido la persona que ha dado el aviso. El hombre, de 54 años de edad, presentaba lesiones por arma blanca y, a las once menos cuarto de la mañana, se encontraba todavía en el lugar el médico forense para determinar las circunstancias del fallecimiento, y si se trata o no de un homicidio.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.