Beamonte (PP) dice que el cierre de aulas "es la revancha" contra quienes se manifestaron para "pedir libertad"

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este sábado que el anuncio del cierre de 13 aulas de la enseñanza concertada "es la revancha" contra los 30.000 aragoneses que se manifestaron semanas atrás para "pedir libertad" educativa. Ha intervenido en el XVI Congreso del PP de la provincia de Zaragoza, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la Expo, y donde ha resultado elegido presidente a Javier Campoy.

Ha reivindicado el derecho de los padres a elegir con libertad los centros escolares de sus hijos, asegurando que "el ataque a la concertada es impropio de un Gobierno serio", avisando de que "si quien gobierna se quiere guiar por el enfrentamiento vamos mal".

El presidente regional del PP ha manifestado su apoyo a los trabajadores de la central térmica de Andorra (Teruel) y el sector minero, así como el conjunto de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

Se ha preguntado si fue el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez

Zapatero (PSOE)) quien "se empeñó" en que la multinacional energética italiana ENEL adquiriera la central, añadiendo que "de aquellos barros vienen estos lodos", pidiendo a los socialistas aragoneses que pidan a su Grupo Parlamentario del Congreso que apoyen las medidas del Gobierno de España para apoyar al sector del carbón.

Luis María Beamonte ha emplazado al Gobierno de Javier Lambán a poner en marcha actuaciones de crecimiento, alertando de que Aragón está

pasando por un escenario distinto al conjunto de España, en referencia a la tendencia a la recuperación económica, y ha dejado claro que "gobernar no es buscar culpables en cada esquina para todo, permanentemente".

Se ha preguntado por qué el Gobierno de España no implementa políticas activas de empleo y ha lamentado que "no hay rumbo" en materia económica ni de empleo, planteando que el Ejecutivo regional "es un lastre absoluto para la sociedad aragonesa" ya que "no hay un rumbo claro" y las empresas "carecen de apoyo" y soportan una mayor carga fiscal, criticando "el atraco impositivo", lo que los populares van a revertir porque ganarán las próximas elecciones autonómicas y municipales, ha pronosticado.

"Siempre hay que echarle la culpa al Gobierno de España, todo para tapar la incapacidad, el secuestro y la inacción a que están sometidos por podemos", ha dicho Beamonte del PSOE aragonés, preguntando a Lambán si "para llegar hasta aquí era necesario arrodillarse tanto", en alusión a los Presupuestos, "si no había otras posibilidades, si no puede haber otra manera de entender la política", haciendo hincapié en que "cualquier acuerdo es posible con un profundo respeto a la identidad" de cada partido.

SIN LÍNEAS ROJAS

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma "llegan tarde" y en los mismos "se dedican a sumar unas partidas con otras

para contentar a unos pocos", ha lamentado Luis María Beamonte, avanzando que "somos la oposición y la vamos a ejercer sin ningún tipo de miedo a nadie". El compromiso del PP es el interés general "y no servimos a nadie más", ha sentenciado.

"No tenemos ningún tipo de línea roja", aunque "el ataque por el ataque no le viene bien al conjunto de la sociedad", ha continuado, afirmando que "vamos a pelear sin miedo para recuperar el Gobierno de Aragón con energía, pasión, moderación y respeto a todo el mundo".

EL PP, FUERZA GANADORA

Beamonte se ha dirigido a Campoy para decirle: "lo vas a hacer bien", resaltando su "coraje y determinación", lo que le hace "grande" y ha destacado que conoce a las gentes que conforman el PP Zaragoza. Beamonte estará a su lado.

Además, le ha pedido que esté al lado de "la verdadera esencia del PP Zaragoza", en alusión expresa a los alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes, a quienes ha solicitado que apoyen a Campoy, como le han apoyado a él, subrayando que "ese estar unidos ha sido fundamental para ser la fuerza hegemónica en nuestra provincia".

El PP provincial es una fuerza "ganadora" porque es una organización "pegada a los ciudadanos, seria, solvente, centrada en los problemas de la gente", ha continuado Beamonte, advirtiendo de que "no podemos abandonar, bajo ningún concepto, esa senda de unidad, cohesión, fortaleza y seriedad".

Los populares "estamos en disposición de volver a recuperar el Gobierno de las principales instituciones si no nos equivocamos", ha continuado el presidente regional, recalcando que este partido trabaja por el interés general "con sencillez, con decencia pública y privada".

CORRUPCIÓN

"Rechazamos la corrupción en cualquier lugar", ha aseverado Beamonte

por otra parte, proclamando que el PP Aragón "es un partido limpio" mientras que "otros no pueden decir lo mismo y tendrían mucho que callar"

Además, el PP es la primera fuerza política de Aragón y tiene la obligación de "trabajar para todos los aragoneses", ha señalado, pidiendo a los socialistas que "dejen de ser sectarios de una vez, que dejen de fragmentar la sociedad".

