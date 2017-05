La ola de ataques informáticos masivos de 'ransomware' se extiende por todo el mundo

La ola de ataques informáticos a gran escala del tipo ransomware, que secuestra los sistemas y demanda al usuario el pago de un rescate. se ha extendido este viernes a varios países en todo el mundo, afectando a empresas y organizaciones de España, Reino Unido, Portugal, Italia, Rusia, Estados Unidos, China e India, entre otros.

En España, el Centro Criptológico Nacional ha confirmado que un "elevado número de organizaciones" han sufrido el ataque con ransomware, principalmente en Telefónica, que ha tenido que ordenar a buena parte de sus empleados que apaguen sus ordenadores y dejen de trabajar, se marchen a casa y esperen instrucciones la próxima semana.

Los ministerios y organismos dependientes de la Administración General del Estado han adoptado como medida preventiva la desconexión de equipos informáticos. Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital han indicado a Efe que se trata sólo de una medida de precaución, ya que en el caso de la Administración central no ha habido ningún incidente.

Los ataques no afectan "ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario" de esos servicios, según el ministerio. Tampoco "compromete la seguridad de los datos ni se trata de una fuga" de éstos, ha añadido.

En Reino Unido, varios hospitales han tenido que dejar de prestar servicio al ver secuestrados sus sistemas. El NHS (Sistema Nacionald de Salud, por sus siglas en inglés) ha pedido también que se apaguen todos los sistemas en los hospitales afectados y solo se mantengan los de emergencia. Ello implica que los centros no pueden recibir llamadas, expedir recetas y tienen que derivar a casi todos los pacientes a urgencias.

En Portugal, el diario Publico informa de que la Polciia Judicial está investigando el ataque de ransomware a gran escala, que ha afectado a varias empresas, sobre todo operadores de comunicaciones.

"Es una campaña de distribución de ransomware, que se caracteriza por el encriptado de los datos de los ordenadores con una petición de rescate para su desbloqueo", ha declarado al diario portugués Carlos Cabreiro, director de la Unidad Nacional de Combate del Cibercrimen de la Policía Judicial.

Al igual que en otros países, los piratas informáticos demandan que el rescate se haga en bitcoins.

En Italia, se ha reportado al menos un ataque de este tipo en un laboratorio informático de una universidad, según una publicación en Twitter recogida por la BBC.

