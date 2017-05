Estas son las series afectadas por la huelga de doblaje, que reclama mejores condiciones

Los artistas de doblaje de Madrid, donde se concentra buena parte de esta industria en nuestro país, están de huelga indefinida desde hace ya 37 días, para reclamar una modernización se su convenio, "no sólo desde el punto de vista económico, sino el normativo: el derecho a las vacaciones, contratos de cesión de derechos, nuestra unidad de trabajo...", según hacía ver el conocido Carlos Ysbert (voz de Homer Simpson, entre otras) en LaÚnica FM.

Eso ha hecho que muchas series se hayan visto comprometidas en sus versiones en castellano y que varias cadenas y plataformas hayan modificado sus parrillas o sólo ofrezcan los nuevos capítulos de algunas series en versión original o subtitulada.

En algunos casos, el remedio ha sido más chapucero y se ha recurrido a otros actores que no son los habituales para doblar los nuevos capítulos, con el consiguiente cambio de las voces y el enfado de los fans, tal como denuncia el sindicato ADOMA. Major crimes (episodio 217), Supergirl (episodios 615, 616, 617 y 618), Once Upon A Time (episodios 201 y 202) o Mentes criminales: Sin fronteras (episodio 218) sufrieron estos cambios.

Otros recursos han sido emitir los capítulos con los doblajes en español latino, con lo que podemos encontrar series con capítulos consecutivos con diferentes voces, acentos e idiomas. El sindicato de dobladores de Madrid ha denunciado además que se ha ofrecido a compañeros suyos de Barcelona ocuparse de las series que están paradas, algo que la mayoría han rechazado.

Pero además, otras series como Sense8, Girls, Veep, The Leftlovers, Better Call Saul, Anatomía de Grey, Prison Break, Jane The Virgin o Vikingos, entre cerca de un centenar, están a la espera de doblaje, como también otros contenidos como Las Kardashian, MasterChef Canadá, Infierno en la cocina...

Canales y plataformas como Netflix, HBO, Movistar +, TNT, Fox o AXN han visto cómo algunas de sus series agotaban los capítulos ya doblados. "Riverdale y otras series se han visto afectadas por la huelga de actores de doblaje", anunciaba recientemente Movistar + en respuesta a un usuario.