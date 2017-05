Primal Scream, !!! Trentem'ller y Blonde Redhead cierran el cartel de Bilbao BBK Live

Cartel completo de Bilbao BBK Live (LAST TOUR)

Según ha informado Last Tour, Primal Scream, el grupo de Bobby Gillespie y "líderes de una generación que ha eliminado complejos y fronteras entre el rock clásico y la electrónica más bailable", llega a Bilbao "en un momento de accesibilidad total". Según han destacado, su último disco "garantiza el nivel festivo de los mejores momentos de una carrera ya de por sí memorable".

Asimismo, los neoyorkinos !!! (Chk, Chk, Chk), que son, según los promotores de Bilbao BBK Live, "una apuesta que garantiza una gran noche de baile", presentarán un nuevo álbum que llegará este mismo mes de mayo.

Por su parte, el "genio" danés de la electrónica Trentem'ller "explora su lado más oscuro y bailable" en su último disco, "Fixion" (2016), considerado "una joya" por la crítica, con guiños a The Cure o Joy Division y que supone "una inteligente combinación" de temas instrumentales y electrónicos con temas como el single "River In Me", en el que cuenta con la vocalista de Savages, Jehnny Beth.

Además, "huyendo de convencionalismos y sonidos típicos", el trío americano Blonde Redhead se ha convertido en una de las bandas alternativas "más respetadas del mundo". Este año han tocado por primera vez en España, y vuelven por "aclamación popular".

A este cartel se suma el grupo de Los Angeles Saint Motel, además de Rufus T. Firefly, uno de los grupos españoles que han destacado en esta primera mitad de año, y Rrucculla, una joven y prolífica artista bilbaína de corte experimental ganadora de tres premios en la última edición del Villa de Bilbao.

Por último, Bilbao BBK Live contará con la actuación de los ganadores del concurso de maquetas de Gaztea, los bilbaínos Empty Files, junto con The Horrors, DJ Maadrassoo, y The Orwells, banda ya anunciada anteriormente que cambia su actuación al sábado, por motivos de agenda.

