El Área Metropolitana de Vigo recurre su suspensión cautelar y defiende su constitución y los acuerdos adoptados

El Área Metropolitana de Vigo ha presentado recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el auto de un juzgado contencioso administrativo de la ciudad que suspendió cautelarmente la constitución del ente supramunicipal y los acuerdos adoptados.

El recurso, que firma el secretario del Ayuntamiento olívico (y también secretario circunstancial del Área Metropolitana), José Riesgo Boluda, alega, entre otros argumentos, que el auto judicial hace una "incorrecta interpretación" de los hechos sucedidos en la sesión constitutiva del ente, celebrada en Vigo el 1 de diciembre de 2016.

Así, subraya que no hubo un debate sobre la ilegalidad de las credenciales de dos concejales metropolitanos, sino que se inadmitieron dichas credenciales por no ajustarse a derecho. A ese respecto, el secretario precisa que ésta cuestión no fue el motivo por el que el presidente de la Mesa de Edad quiso suspender el pleno, sino que lo que realmente se produjo fue un debate sobre la efectiva integración de Vigo en el transporte metropolitano, cuestión que no figuraba en el orden del día.

Riesgo Boluda recuerda que alertó al presidente de la Mesa (el alcalde de Salveterra, Arturo Grandal, del PP) que la discusión del transporte no estaba en el orden del día, y que había que seguir dicho orden, pero el presidente "ignoró" dicha advertencia y decidió la suspensión de la sesión cuando "no había causa ni razón legal" para hacerlo, en una "insólita decisión", y "excediéndose en sus atribuciones".

Según se refleja en el recurso, se produjo un "abandono" por parte de Grandal y de los concejales del PP, "no una suspensión", por lo que la sesión se continuó nombrando a un nuevo presidente de la Mesa de Edad, y se proclamó la elección de Abel Caballero como presidente del Área. "El secretario de la mesa cumplió su función", alega.

ACUERDOS POSTERIORES

Finalmente, el secretario del ente expone su disconformidad con la supuesta nulidad de los acuerdos adoptados por el ente supramunicipal una vez constituido. Así, recuerda que el Área tramitó su inscripción en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia (que fue rechazada por la Xunta); el nombramiento de interventor, secretario y tesorero; o la obtención de un NIF provisional.

"El Área Metropolitana, en su breve existencia, ha cumplido la ley", sostiene Riesgo Boluda en el recurso, al tiempo que proclama que "a pesar de los obstáculos", el ente tiene una "existencia cierta" y no "pretendida".

