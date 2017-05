El II Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León reúne en Zamora a 25 cintas de seis nacionalidades

El Teatro Principal de Zamora será, desde este viernes, la sede de este certamen en el que se entregarán los premios Viriato de Oro y Viriato de Plata en cada una de las categorías, tanto documentales como cortometrajes. El jurado estará compuesto por Rosario García Rozas, del Museo de Zamora; Gonzalo Ruiz Zapatero, de la Universidad Complutense de Madrid; Patricia de Inés Sutil, de ZamoraProtohistórica, y José Pichel Andrés, de la Agencia DiCYT.

Los documentales finalistas para esta edición son 'As pedras de San Lourenzo', de Manuel Gago (Galicia); 'Bajo la Duna', de Domingo Mancheño Sagrario (Andalucía); 'Manos del Pasado', de la Direccion General de Bibliotecas (Extremadura), y 'The tomb of Gengis Khan. The secret revealed', de Cédric Robion (Francia).

En la categoría de cortometrajes, se disputarán el Viriato de Oro las cintas 'Exposición vikingos guerreros del norte', de Gustavo Vilches (Comunidad Valenciana); 'Quivira conquistadors', de Teal Greyhavens (EEUU); 'Romanização - Goberno e território', de Sergio Pereira (Portugal), y 'El Reino de la Sal. 7000 años de Hallstat', de Domingo Rodes (Comunidad Valenciana).

El Festival de Cine Arqueológico incluirá una mesa redonda sobre la mujer y su visión en la ciencia y otra más sobre arqueología, patrimonio y turismo y su vinculación con la sociedad y el cine.

