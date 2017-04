La Sala Rekalde de Bilbao acogerá a partir del 3 de mayo la nueva exposición de artistas del programa Barriek 2017

'Stability structure and support, a strong need for security and sense of belonging' es el título completo del proyecto realizado durante la estancia como residentes en Y-Residency en Atenas. El trabajo que muestran en la Sala Rekalde es parte de la revisión de la obra realizada, el material audiovisual y la documentación acumulada para la realización del proyecto 'site especific' que tuvo lugar en Atenas, según ha informado la entidad foral.

Desde la distancia y la perspectiva que permite a las artistas seleccionar el objeto de interés, la exposición se articula como una instalación donde el vídeo, las imágenes, la escultura y los objetos crean conexiones que transitan entre lo íntimo, lo experiencial y el contexto cultural en el que se inscriben.

Elementos como plásticos, andamiajes en edificios, objetos encontrados y gestos cotidianos sirven para articular el relato que atraviesa lo documental y plantea una visión transversal. En la muestra resultan de gran importancia los elementos estructurales que rodean el propio espacio expositivo.

Nora Aurrekoetxea (1989) y Laura Ruiz (1989), ambas licenciadas en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, desarrollan su trabajo en colectivo desde el año 2010. Interesadas por cuestiones biográficas en las estructuras de significado creadas en los contextos socio políticos, trabajan desde la escultura los procesos de cambio de su entorno próximo.

