La Diputación de Pontevedra pide una nueva investigación, pero sin buscar responsables políticos

El pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó una moción en la que se adhiere parcialmente a las peticiones de la Plataforma del Alvia 04155, presentada por el diputado Xosé Lois Jácome Enríquez, de la Coalición electoral SON-Marea de Vigo.

Por unanimidad, todos los diputados votaron a favor de que se investigue de nuevo el accidente del tren en Angrois en julio de 2013, pero solo para conocer las causas del descarrilamiento en el que murieron 80 personas y resultaron heridas otras 144, sin buscar responsabilidades políticas, algo que rechazaron los grupos provinciales de PSOE y PP.

Xosé Lois Jácome recordó que el texto de la moción es el propuesto por la plataforma y no admite enmiendas, pero si permitió una votación individual de cada uno de los tres puntos que contempla la iniciativa.

De este modo, se aprobó unánimemente "solicitar al Gobierno de la nación que una comisión de expertos y técnicos independientes investiguen lo ocurrido", pero PSOE y PP rechazaron solicitar al Ejecutivo "la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas". Los cuatro diputados del BNG y el de SON-Marea votaron a favor.

El portavoz popular, Luis Aragunde, planteó que la Diputación de Pontevedra "no es el foro adecuado, al no tener las competencias". Por su parte el diputado socialista Carlos López Font coincidió en que "no tiene sentido exponer un debate en esta administración en este asunto". Pese a esto, populares y socialistas expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

SOCORRISTAS Y CARRETERAS

Fue rechazada la moción del grupo provincial del Partido Popular que reclamaba a la Diputación la puesta en marcha una línea de ayudas económicas para los ayuntamientos con playas costeras o fluviales en las que se necesiten socorristas.

El vicepresidente de la Diputación y portavoz del BNG, César Mosquera, respondió que "esta administración no inventa el dinero" y reivindicó los fondos destinados al 'Plan Concellos' y la "autonomía municipal" para decidir el destino de los mismos.

Igualmente, el Partido Popular vio rechazada su moción en la que exigía "explicaciones y alternativas" al gobierno provincial por la "anulación" de siete proyectos de carreteras. "Si viniésemos en plan revanchista les podríamos haber llevado al Juzgado por mil asuntos", espetó César Mosquera defendiendo que la presidencia de Carmela Silva ha traído a la Diputación "el orden, la norma y la corrección" frente a las "chapuzas y cacicadas" que hacía el anterior gobierno presidido por el popular Rafael Louzán.

La portavoz del PP, Nidia Arévalo, le respondió "cuidadito con lo que dices" y le animó a que acuda a la justicia si realmente tiene motivos para ello.

Al margen de esto, el pleno ha guardado un minuto de silencio al inicio de su sesión de este viernes por las víctimas del naufragio del pesquero 'Nuevo Marcos', que se saldó con tres fallecidos y dos supervivientes.

