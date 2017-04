OO. y UGT salen a la calle para reivindicar que el crecimiento económico llegue a los trabajadores

Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT saldrán a la calle este Primero de Mayo en Zaragoza, Huesca, Teruel, Andorra y Tarazona. Con el lema 'No a las excusas' aprovecharán esta jornada reivindicativa para reclamar que el crecimiento económico del país llegue a los trabajadores.

Así lo han indicado en una rueda de prensa este jueves los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Aragón, Julián Buey y Daniel Alastuey, respectivamente, quienes han explicado que entre sus reclamaciones está la derogación de la reforma laboral, estabilidad en el empleo, salarios justos, pensiones dignas y más protección social.

"Sin trabajo no hay riqueza, sin empleo digno no hay reparto de la riqueza ni hay progreso en ningún país. Llevamos tres años de crecimiento económico, se han recuperado las tasas de beneficios empresariales, hasta el mismo nivel que había antes de la crisis, y toda esta riqueza que se está generando no está llegando a los trabajadores", ha lamentado Julián Buey.

Ha agregado que España tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea y que casi el 50 por ciento de la población que está en paro lleva más de dos años sin encontrar trabajo. "En este país, más del 90 de los contratos son temporales y aumentan los que son a tiempo parcial".

Para Buey, esta situación viene de "la gran mentira de las reformas laborales" que se vendieron como "un elemento imprescindible para acabar con la dualidad y temporalidad en el mercado laboral", no obstante, "la precariedad ha seguido creciendo". Además, ha sostenido que están aumentado "las fórmulas de explotación laboral", puesto que hay personas, "sobre todo jóvenes", a los que se les contrata con categorías inferiores "para que realicen trabajos más cualificados".

PROTECCIÓN SOCIAL

El secretario general de CC.OO.-Aragón ha criticado que el Estado está respondiendo a esta situación disminuyendo "la protección social", dado que "cada vez hay menos protección para el desempleo" y la última reforma de actualización de las pensiones está suponiendo "una bajada real" en este tipo de prestaciones.

"Este estado de cosas tienen que cambiar ya, es insostenible, no tiene ningún fundamento, hay que echar atrás las reformas laborales que están demostrando que son un auténtico cáncer para el mercado laboral", ha aseverado, al tiempo que ha incidido en que hay que apostar por la ciencia y por la formación de las personas.

Ha expuesto que hay que poner en marcha la Prestación de Ingresos Mínimos que CC.OO. y UGT han defendido y llevado al Congreso de los Diputados con miles de firmas. "Además, el Salario Mínimo Internacional que tenemos es ridículo y tenemos que acogernos a la directiva europea que indica que tiene que ser el 60 por ciento del salario medio".

"Tenemos que hacer un llamamiento a todos los trabajadores de este país, a toda la ciudadanía, a que acudan a las manifestaciones del Primero de Mayo. Los sindicatos vamos a movilizar, iremos tan lejos como nos lleven los trabajadores, la ciudadanía, con su voluntad movilizadora".

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha desgranado que el Primero de Mayo nació con la reivindicación de trabajar un máximo de ocho horas y que hoy en día es una jornada que todavía se centra en tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores.

También ha aprovechado para recordar que en los días 27 y 28 de abril de hace 40 años CC.OO. y UGT fueron legalizados tras la dictadura franquista. "Durante este tiempo los sindicatos hemos contribuido, creo que de manera decisiva, al progreso social y a la democratización de este país".

Para este Primero de Mayo, Alastuey ha reivindicado que si la economía en el país comienza a mejorar una vez pasada la crisis, lo "lógico" es que la riqueza se reparta y que los que "más sacrificios han hecho durante la crisis" sean los que se empiecen a beneficiar de la nueva situación.

"Mientras que el Producto Interior Bruto prácticamente en 2016 se había equilibrado con el de 2008, mientras que los excedentes empresariales habían mejorado en casi 8.000 millones de euros a los de 2008, las rentas de los trabajadores eran el 2016 33.000 millones de euros inferiores a las de 2008, por lo que queda clarísimo el reparto de la carga de la crisis".

Por ello, ha considerado que es "muy justa" la reivindicación de que hay que repartir la riqueza. Ha añadido que este Primero de Mayo debe servir para que los trabajadores expresen en la calle su protesta ante la patronal "con la que no hay manera de avanzar en la negociación". Ha incidido en que esta situación está dejando a los trabajadores sin negociación colectiva y "sin subidas salariales justas que compensen la subida de los precios".

NEGOCIAR

"Hay que decirles a los empresarios que si no acceden a negociar, si no hay una negociación colectiva por abajo, el problema que van a tener es que vamos a tener que sacar convenio a convenio la negociación colectiva adelante, y eso aumentará muchísimo la conflictividad social", ha relatado Daniel Alastuey.

Respecto al diálogo social con el Gobierno central, ha aclarado que "lo fundamental" es que el Parlamento se ponga "a trabajar", y para ello ha opinado que tiene que sentir "la presión de la calle". Ha lamentado que desde las últimas elecciones generales "aquí no se ha movido nada".

"Es muy urgente que el Parlamento se ponga a trabajar para demoler el edificio legislativo que dejó el anterior Gobierno, que no es otra cosa que la plasmación en leyes de las políticas de austeridad de la Unión Europea, que han empobrecido a los trabajadores y que no han desaparecido con la recuperación económica", ha insistido.

De esta forma, ha recalcado que en primer lugar debe derogarse la reforma laboral. "Hoy han salido los datos de la EPA -Encuesta de Población Activa-, ha vuelto a aumentar el paro y ha bajado la población activa", ha apostillado Alastuey, quien ha precisado que todo esto es fruto de las últimas modificaciones en la legislación laboral.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Julián Buey y Daniel Alastuey han coincidido en que los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados este jueves, no son buenos para el país ni para Aragón. "Bajo una apariencia positiva de que las tasas de desempleo han bajado, nos encontramos con una realidad no tan buena: la población ocupada a disminuido en Aragón en 3.300 personas, la tasa de desempleo disminuye porque disminuye la población activa", ha afirmado el secretario general de CC.OO.-Aragón.

Ha evidenciado que la población activa disminuye por el desánimo de la gente que deja de buscar trabajo, porque hay ciudadanos que se marchan a otros países o comunidades autónomas o por el envejecimiento de la población.

"Nos encontramos con que tenemos menos población activa y eso hace que las tasas de desempleo sea menor o que haya menos gente ocupada, por tanto la valoración no puede ser positiva". Ha sintetizado que la calidad del mercado laboral en España es "catastrófica" porque se ha diseñado así "con las reformas laborales".

Por su parte, Daniel Alastuey ha hecho hincapié en la temporalidad, que ha remarcado que en solo un año en Aragón ha aumentado 2,5 puntos, y en el empleo a tiempo parcial. "Lo que nos dice la Tesorería de la Seguridad Social es que en este momento apenas el 48 por ciento de los asalariados españoles tienen un empleo indefinido a tiempo completo, y cada mes el porcentaje va siendo menor".

Las manifestaciones del Primero de Mayo partirán de la plaza de San Miguel de Zaragoza, a las 11.30 horas; de la plaza de Navarra de Huesca y de la plaza de la Catedral en Teruel, a partir de las 12.00 horas. Asimismo, habrá concentración en la plaza de Regallo de Andorra (Teruel) y en la plaza de San Francisco de Tarazona (Zaragoza).

