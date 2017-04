Pedro Sánchez: "Rajoy tiene que dimitir y hay que exigirlo"

El precandidato a las primarias del PSOE Pedro Sánchez ha arremetido este jueves contra el PP por los casos de corrupción que han salpicado al partido en los últimos días y ha pedido la dimisión de su presidente, Mariano Rajoy. "Mariano Rajoy tiene que dimitir y hay que exigirlo. Floriano [Carlos, exvicesecretario de Organización del PP] reconoce que el PP sabía la cuenta corriente en Suiza. Es el silencio cómplice. A quien le pillan lo paga, no quien lo hace lo paga como dice Rajoy", ha asegurado Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser, en referencia a las últimas informaciones en torno al expresidente madrileño Ignacio González, detenido la semana pasada en la operación Lezo y en prisión preventiva desde el sábado.

¿Es peor Bárcenas que González? ¿Por qué dimite Esperanza Aguirre y no dimite Mariano Rajoy? "¿Es peor Bárcenas que González? ¿Por qué dimite Esperanza Aguirre y no dimite Mariano Rajoy? España tiene un problema muy grave porque el partido que gobierna este país está podrido de corrupción", ha añadido, para luego insistir, en referencia a su partido, en que no basta con que éste pida la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Parlamento, ya que esta fue una condición para el pacto de investidura que los populares firmaron con C's y, a pesar de ello, ni siquiera está constituida, ha dicho.

"Me llama la atención que cuando se conoció que Rajoy tenía que testificar por la financiación de su partido, no se pidiera su comparecencia en el Congreso. Mariano Rajoy tiene que dimitir y hay que exigirle esas responsabilidades políticas en la cámara".

Todos los políticos tienen derecho a evolucionar y a madurar sus posiciones políticas En cuanto a su proyecto para el PSOE, ha asegurado que no defiende un giro a la izquierda, sino que el PSOE “vuelva a ser el partido de la izquierda en nuestro país”. El PSOE, según Sánchez, no es visto ahora como la organización de izquierdas de España. “Tenemos que redefinir qué es ser de izquierdas y la socialdemocracia”, ha subrayado. A su juicio, el aprtido socialista sufre una triple crisis: La “famosas frase” de que el PSOE es “como el PP”; que hay gente que cree que ha dejado de ser fuerza de cambio y que, pese a su importancia en el siglo XX, “no se ha adaptado al siglo XXI" porque los jóvenes les "han dado la espada”.

"Humildemente, creo que sé perfectamente lo que necesita el PSOE", ha afirmado. Sobre los otros candidatos, en cambio, ha opinado que"no han entendido el cambio en nuestro país. Hay que cambiar el fondo y la forma de hacer política". "Tenemos que evolucionar, transformarnos", ha subrayado, tras admitir que "es ley de vida que el partido se resista al cambio".

Respecto a su negativa a que el PSOE se abstuviese ante la investidura de Rajoy, el exsecretario general socialista se ha mostrado convencido de que dicha abstención ha dejado al PSOE "en tierra de nadie" y que fue esa decisión la que "abrió la vía para el sorpasso" por parte de Podemos, aunque finalmente éste no se produjo.

Ha dicho también que él defiende el "mismo proyecto" que están desarrollando los presidentes autonómicos socialistas que no le apoyan: "Quiero un PSOE que haga a nivel federal lo mismo que a nivel autonómico y municipal". Sobre el apoyo de los expresidentes del Gobierno y otros referentes del PSOE a Susana Díaz, ha apuntado que, si él gana las primarias, todos ellos "tendrán que revisar si están representando el sentir de los afiliados".

España, "nación de naciones"

En cuanto a su posición sobre Cataluña como nación y a su defensa de España como "nación de naciones", ha dicho que "todos los políticos tienen derecho a evolucionar y a madurar sus posiciones políticas". A su juicio, esa definición de España, defendida -según ha recordado- por Gregorio Peces Barba y Javier Tusell, entre otros, es "la más adecuada para los que creen que España es una realidad plurinacional y los que creen que es una nación".

"Hay que redefinir lo que significa España, teniendo en cuenta que la soberanía reside en el pueblo español", ha agregado.