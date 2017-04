División de opiniones por el joven murciano que busca a 'la chica del tranvía' pegando carteles

El pasado 18 de abril un joven murciano de 23 años llamado Sergio volvía a casa en el tranvía de Murcia cuando vio a una chica que le llamó la atención. Poco después se separaron pero el joven no quiso que la historia quedara ahí y, prendido por la muchacha, decidió pegar carteles por media Murcia en los que describía a la joven y le pedía que se pusiera en contacto con él.

"Me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti", escribía en el cartel, donde hace una descripción de la ropa, el pelo y la altura de la joven, así como el día y la hora a la que se cruzaron, a eso de las diez de la noche.

"Pude observar que no tuviste un buen fin de fiesta. Pero aún así estabas preciosa", escribe el muchacho en los carteles, en los que dice que le "gustaría haber reunido el valor de sacarte del infierno que estabas pasando y alegrarte la noche".

"Ojalá te hubiera tendido mi mano. Sólo quería sacarte una sonrisa y llevarte a cenar. Te estoy buscando desde le momento en que te vi", dice en el cartel y acaba diciendo "Si lees esto y quieres conocerme aquí te dejo el número de teléfono".

Esta iniciativa ha sido recibida de diversas maneras en redes sociales, a donde numerosos usuarios subieron fotos del cartel y donde se dividen los que consideran ésto un gesto romántico y los que lo consideran acoso.

"Creo que toda la gente que suspira por la historia de la chica del tranvía no es consciente de lo asustada que debe estar ella ahora", escribía una usuaria en Twitter y otro añadía "si no fuera por las películas de Disney, el murciano que busca a la chica del tranvía nos parecería a todos un psicópata".

"Yo quiero encontrar a la chica del tranvía de Murcia pero para darle un spray de pimienta, que tal y como están las cosas igual lo necesita", decía una usaria de Twitter. Aún más dura era otra que publicaba: "Ves a una chica seria en el tranvía y te autodesignas la misión de hacerla sonreír. Pero quién te crees que eres, desgraciado".

En frente, quienes consideran ésta una historia hermosa "me parece maravilloso.....¿le ayudamos?", decía una mujer en la misma red social y otro ponía de manifiesto las contradicciones al afirmar que "mucho criticar al chico que busca a la chica del tranvía pero Amelie, donde hacen lo mismo, os parece un peliculón".

"Joder ojalá me pasara a mí lo de la chica del tranvía qué cosa más bonita quiero llorar", decía otra usuaria. "Joder con lo de la chica del tranvía. ¿No os acordáis de la sección de 'te he visto en...' del Tentaciones de hace años? Pues lo mismo", recordaba otro.

Querida chica del tranvía......



Me parece maravilloso.....¿le ayudamos? RT porfa 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/EViKBoxp0C — Nuria Sánchez (@NuRiAsAnChEz__) 25 de abril de 2017

