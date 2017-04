Empleados antiincendios de la Xunta tachan de "lamentable" que el PP rechace ampliar su contratación a 9 meses

En el pleno del Parlamento gallego, el PP ha vuelto mostrar su negativa -aunque la votación no se producirá hasta el miércoles- a apoyar una iniciativa que En Marea ya presentó en pleno el pasado mes de febrero, la cual fue entonces también denegada.

Tras el debate, en declaraciones en los pasillos de la Cámara, Raúl Vázquez, delegado de la CIG, ha denunciado la "precariedad laboral a la que tiene sometida la Xunta al colectivo de refuerzo de tres meses".

En esta línea, ha remarcado la "necesidad de adaptar el modelo" a "los nuevos modelos de fuego y nuevas necesidades que hay", ya que el Gobierno gallego "opta por la política de avestruz".

Asimismo, Raúl Vázquez avisa que "la propia empresa incurre en algo ilegal", pues diversas sentencias amparan a los trabajadores, pero "no hay intención política" de apoyar al servicio público, sino de "desmantelarlo".

DEBATE

Durante el debate, el diputado de En Marea Davide Rodríguez ha lamentado que no se contrate durante más tiempo a este dispositivo público para tareas de prevención, que "no cuenta con los medios suficiente", pues "no tiene sentido mantener más estos medios precarios". "Están jugando con la vida de los héroes y heroínas de nuestro monte", ha sentenciado.

Así, lamenta que la Xunta apueste por la privatización a través del aumento del tiempo de brigadas helitransportadas privadas para hacer prevención "mientras manda al paro a los trabajadores del servicio público".

Además, Davide Rodríguez recrimina que la Xunta no actúe ante la "imparable escalada de hectáreas ardidas en Galicia",

de unas "1.500 hectáreas" en la última semana. Por ello, avanza que su grupo presentará esta iniciativa tantas veces como haga falta.

En esta línea, José Quiroga (PSdeG) asegura que "no es de recibo que la propia administración potencie este modelo de relaciones contractuales" de fijos discontinuos de solo tres meses, a la vez que señala que la experiencia de estos trabajadores "no se puede tirar a la basura".

Uno de los temas sobre las que ha llamado la atención Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), es la "negligencia" de no utilizar a bomberos forestales para tareas de ayuda en emergencias como lo ocurrido en el último temporal en Galicia, con los servicios de protección civil "desbordados".

También avisa Rivas que "no tiene sentido" mantener estos contratos precarios por una "cuestión de voluntad política", a pesar de que lo que se propone es "más barato que el despilfarro del actual modelo de brigadas aéreas".

En cambio, Silvestre José Balseiros (PPdeG) ha defendido que con los populares en la Xunta se crearon 436 puestos de fijos discontinuos, frente a la condición de personal laboral eventual bajo obra o servicio que tenían con anterioridad, incluido el bipartito, según ha recordado.

De tal forma, Balseiros defiende que estos trabajadores

"ganaron estabilidad laboral" con esta modificación desde hace un lustro, al tiempo que resalta que la relación de puestos de trabajo (RTP)

que se demanda es competencia de Función Pública y no de Medio Rural.

