Tensión y cruce de cartas entre Pedro Sánchez y la gestora por la corrupción del PP

Los últimos casos de corrupción que afectan al PP han elevado la tensión entre el exsecretario general y candidato a las primarias del PSOE, Pedro Sánchez, y la gestora del partido, con cruce de misivas incluido. La primera ha corrido a cuenta de Sánchez, que ha enviado una carta dirigida al presidente de dicho órgano provisional, Javier Fernández, en la que exigía a la actual dirección acciones "contundentes" ante los casos de corrupción del PP, al tiempo que le pedía que reclame la comparecencia urgente en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El exlíder socialista, en su texto, ha subrayado que la "gravedad" de los casos de corrupción que se han ido conociendo y la "exasperante inacción" de Rajoy exigen una "respuesta inmediata" de su partido pese a que el PSOE tenga una dirección "provisional". "La situación de España exige de un PSOE fuerte con un liderazgo claro y respaldado por los afiliados y afiliadas. Un PSOE sin líder solo tiene un único beneficiario: Mariano Rajoy", denuncia.

Sánchez insiste en que las iniciativas parlamentarias del PSOE no pueden quedarse en la solicitud de comparecencias de ministros sino que se debe situar la petición de responsabilidades en el presidente del PP y del Gobierno quien, por primera vez en la historia, ha sido llamado a declarar como testigo ante los tribunales por la caja B de su partido.

La carta del precandidato ha provocado a su vez una respuesta inmediata por parte del presidente de la gestora, en la que en tono educado pero visiblemente molesto contesta a Sánchez que lo que pide en su misiva es algo que él ya leyó "anoche en los periódicos". "El Grupo Socialista ya había tomado la decisión de solicitar esa comparecencia [la de Rajoy]. Lo materializará en el mismo momento en el que empiece a trabajar la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP", afirma.

"No tengo que recordarte que ambas iniciativas, creación de una Comisión de Investigación y comparecencia del Presidente de Gobierno, no salieron adelante en la anterior legislatura por el bloqueo sistemático de la mayoría absoluta del PP. En la actual, la Comisión ya se ha creado y la comparecencia esperamos que sea apoyada por la misma mayoría que permitió su aprobación. En definitiva, no solo el Grupo había decidido pedir esa comparecencia, sino que tenemos una razonable seguridad de que se va a producir, en poco tiempo, en el seno de la Comisión de investigación creada, justamente, para tratar de las finanzas del PP", explica Fernández.

A continuación, tras enumerar varias noticias relativas al asunto en cuestión, el presidente asturiano concluye: "Todas estas noticias han sido publicadas profusamente en los medios pero, por su puesto, no tengo ningún inconveniente en trasladártelas por escrito, dada que esta es la vía que has elegido para comunicarte conmigo".