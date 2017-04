Alonso afirma que "no están en la negociación presupuestaria ni la política penitenciaria ni Egibar"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que "la política penitenciaria no está en la negociación de los presupuestos" ni tampoco el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, "lo que es una garantía para pensar que puede haber un acuerdo presupuestario en el futuro". Asimismo, ha advertido de que "no es razonable tomar la corrupción como pretexto para eludir la responsabilidad" y no llegar a un acuerdo.

En un encuentro del Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, Alfonso Alonso ha afirmado que "la política penitenciaria no está en la negociación de los presupuestos" generales del Estado que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV.

De este modo, ha respondido a las manifestaciones efectuadas por el dirigente jeltzale Joseba Egibar, en las que ha asegurado que la aplicación de una "nueva política penitenciaria" es una de las materias que el PNV ha presentado al PP "en el cuadro negociador".

Según ha indicado el presidente del PP vasco, no están en la negociación de las cuentas ni la política penitenciaria ni Joseba Egibar, "lo que es una garantía para pensar que puede haber un acuerdo presupuestario en el futuro".

LA CORRUPCIÓN COMO EXCUSA

Asimismo, ha insistido en que "no es razonable tomar la corrupción como pretexto para eludir la responsabilidad" y no llegar a un acuerdo. Alfonso Alonso ha confiado en alcanzar finalmente un consenso con el PNV para aprobar las cuentas, aunque "siempre pueden encontrarse excusas para no pactar".

Según ha indicado, él mismo "podría haber encontrado un millón de excusas para no encontrarme con el PNV", con quien el PP alcanzó recientemente un acuerdo que permitió la aprobación de los presupuestos de Euskadi.

(Habrá ampliación)

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.