Lambán, "escéptico" ante la próxima celebración de la Comisión Bilateral Aragón-Estado

En su respuesta, el jefe del Ejecutivo regional ha dejado claro que no tendrá ninguna "cicatería" en "defender el interés de Aragón" ante un Gobierno de España que "no nos gusta", observando que los diputados socialistas al Congreso no votaron favorablemente la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, sino que lo que hicieron fue "no impedir que gobernara el único que podía hacerlo" mientras que los parlamentarios de Podemos rechazaron al entonces candidato socialista, Pedro Sánchez. Ahora el marco parlamentario permite "derogar políticas injustas".

Ha reiterado su intención de llevar a las Cortes de Aragón una iniciativa legislativa para proponer, después, al Congreso que reforme la LOMCE, echando en cara a Podemos que, en el Congreso, votó en contra de una iniciativa del PSOE para pagar la Seguridad Social a las cuidadoras de personas dependientes.

Ha reconocido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "son decepcionantes" y que "nunca" ha confiado en el PP, quejándose de las partidas de la atención a la dependencia, que obligan al Gobierno de Aragón a asumir el 85 por ciento del coste, y ha dicho que el nivel de inversiones es el peor en 20 años, añadiendo que la ejecución presupuestaria será "peor"

"Desde el Gobierno de Aragón vamos a seguir trabajando para defender los intereses de Aragón ante un Gobierno -de España- que no es nuestro Gobierno y, democráticamente, lo combatiremos hasta las últimas consecuencias", ha aseverado el presidente aragonés, quien ha anunciado que trabajará para consolidar la Conferencia de Presidentes y actuará en el Foro contra la Despoblación, a lo que se suman las enmiendas a los PGE.

NINGUNEO ANTOLÓGICO

Pablo Echenique ha dicho que el "ninguneo" hacia Aragón en los PGE es "antológico", ya que según las cifras consignadas harían falta 90 años para financiar las listas de espera de atención a la dependencia y, además, "se impulsan los embalses del pelotazo", pero no la modernización de regadíos.

Ha indicado que solo se presupuestan cinco de los 233 millones necesarios para mejorar la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia y 1,8 de los 167 precisos para finalizar el tramo aragonés del Canfranc. "Iríamos antes en nave espacial a Francia que en tren", ha ironizado.

Ha preguntado a Lambán "qué esperaba usted cuando defendió hacer presidente a Rajoy, de la Gürtel, cuando su partido aprobó el techo de gasto austericida de Cristóbal Merkel", asegurando que Podemos ya avisó de que "poner a Rajoy sería nefasto".

"Usted se queja de los PGE y suena a play back", ha continuado Echenique, quien ha cuestionado si Lambán va a tomar alguna medida para que "el PP deje de castigar a Aragón", lamentando que el Grupo Socialista rechace presentar una enmienda conjunta a la totalidad de los PGE. También le ha preguntado si en algún momento va a pedir al PSOE federal que "dé un paso adelante para desalojar a este Gobierno corrupto".

