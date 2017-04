El Ayuntamiento establece un completo dispositivo de limpieza y seguridad para el Entierro de la Sardina

El servicio de limpieza comenzará el sábado a mediodía actuando tras el desfile de Doña Sardina por varias ubicaciones de la ciudad. Dicho servicio se compondrá de un capataz, cinco peones especialistas, ocho peones, dos barredores de calzadas, dos barredoras de aceras, un mini recolector y un vehículo de transporte.

Para el desfile del Entierro de la Sardina, el equipo de limpieza se distribuirá en seis zonas, que se atienden al paso del cortejo, para restablecer la circulación y devolver la imagen habitual de la ciudad, según han informado fuentes municipales.

En total se emplearán a 265 trabajadores, de los cuales, 125 serán del servicio extraordinario, así como la utilización de 57 medios mecánicos, entre barredoras, hidrolimpiadoras o recolectores. Además la Concejalía de Fomento participará en el desfile con una carroza decorada con motivos de la campaña 'No seas marrano', donde se difundirá el mensaje de una forma novedosa y divertida.

Así, el grupo musical Los Happys y su cantante Antonio Hidalgo, interpretarán temas musicales y harán participes a los ciudadanos recordando su responsabilidad en el mantenimiento de la ciudad y del medio ambiente. Esta carroza irá acompañada por cabezudos con la creatividad de la campaña que dinamizará el espectáculo a la vez que repartirán 5.000 atrapajuguetes y 5.000 palas de playa.

Por su parte, el dispositivo de seguridad, en el que intervendrán 367 agentes de la Policía Local, comenzará esta noche con la señalización con discos portátiles de prohibido el estacionamiento a partir de las 00.00 horas del día 22 de abril, todas las calles por las que discurre el desfile. Además se realizará un examen minucioso del recorrido retirando cuantos obstáculos puedan entorpecer el desfile como cables aéreos, semáforos, paneles, rótulos luminosos y contenedores.

La avenida San Juan de la Cruz, permanecerá cortada al tráfico rodado en la mañana del día 22 de abril, desde la Plaza de la Constitución a la calle Pío Baroja, con la finalidad de estacionar las carrozas participantes en el desfile y facilitar el acceso a los vehículos encargados de efectuar la carga de juguetes.

Para el cierre total del itinerario, se establecerán puntos de corte de tráfico, donde se utilizarán vehículos policiales con paneles informativos en El Rollo, bajada de la Autovía con c/ Juan de la Cierva, bajada de la Autovía con Ronda Norte y Juan Carlos I con Avda. Los Pinos, con la finalidad de informar al ciudadano y de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y al mismo tiempo encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto.

El recorrido del desfile, desde su salida en Avda. San Juan de la Cruz hasta su finalización en Ronda Norte, se irá cerrando al tráfico según las necesidades de cada momento y lugar, y como horario orientativo, todo el recorrido se cerrará entre las 18.00 y las 19.30 horas.

Para el cierre del itinerario se establecerán 28 puntos de corte de tráfico, con la finalidad de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y al mismo tiempo encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto, han añadido las mismas fuentes.

Para los desplazamientos que deban realizarse de este a oeste y viceversa, se recomienda preferentemente el recorrido de conexión entre la Ronda Oeste y la Ronda Sur, y como recorrido alternativo en ambos sentidos se establece el siguiente: Plaza Ing. Juan de la Cierva, C/ Industria, C/ Pintor P. Flores, C/ Pintor Almela Costa y Ronda Sur. El tráfico proveniente desde Avda. Ciudad de Almería se desviará hacia Ronda Oeste.

Para la zona norte, y teniendo en cuenta que la Plaza Circular, Avda. Primo de Rivera y Ronda Norte serán utilizadas como parte del itinerario del desfile, se hace necesario establecer un desvío de conexión. Para ello, el recorrido alternativo será en ambos sentidos de circulación el siguiente: Avda. Abenarabi, Avda. Juan Carlos I (desde el cruce con Abenarabi dirección Espinardo), Avda. de los Pinos, Avda. Miguel de Cervantes, Plaza de Castilla, Ronda Oeste o C/ San Antón. En esta zona se recomienda utilizar preferentemente la Ronda Oeste y la conexión con la salida de Senda de Granada, Juan Carlos I y Avda. Reino de Murcia.

Igualmente se recuerda la existencia de conexión de la Avda. Juan de Borbón con la A-7 (Autovía de Alicante) y sus diversas salidas de Senda de Granada, Churra y el Puntal. Para los desplazamientos Norte-Sur se recomienda la utilización de la Ronda Oeste y el recorrido Ronda de Levante, Avda. Primero de Mayo y Ronda Sur.

SALIDAS DE EMERGENCIA

En total en el recorrido del desfile se establecerán 16 salidas de emergencia, con la finalidad de permitir la rápida evacuación de participantes o espectadores del desfile, así como facilitar el rápido acceso de vehículos de emergencia. En estas salidas se contará con la colaboración de miembros de Protección Civil.

La instalación de los fuegos artificiales se realizará en el margen izquierdo del río entre el puente Manterola y el inicio del Malecón. Este servicio estará cubierto con 4 policías y a una distancia prudencial se acordonará la zona de fuegos artificiales con la colocación de vallas para impedir el acceso del público en general a dicha zona.

Igualmente se establecerán 'zonas sombra' con 7 unidades motorizadas encargadas de prevenir y dar respuesta a cuantas actuaciones sean precisas en materia de Seguridad Ciudadana y asistencial, que se produzcan en el entorno próximo al desfile.

En el dispositivo intervendrán también los voluntarios de Protección Civil que comenzará el operativo del Día del Entierro de la Sardina a las 18.00 horas en la Glorieta con una ambulancia Soporte Vital Avanzado-Enfermero, dos Vehículos de Intervención Rápida con enfermeros, un Puesto Sanitario Avanzado-Hospital de Campaña con personal técnico en emergencias sanitarias, enfermeros y este año se refuerza con un médico.

También se encontrarán por todo el recorrido y zonas aledañas parejas de personal de la unidad sanitaria (US), unidad de intervención

y prevención en emergencias (UIPE) y de la unidad psicosocial en emergencias (UPSE).

Los días 20 y 21 también prestarán servicio pero no se contará con hospital de campaña pero sí se incluye en el operativo la presencia de ambulancia SVA y de la unidad psicosocial en emergencias UPSE.

