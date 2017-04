Bertín Osborne llama "ladrón y miserable" a Nicolás Maduro

Bertín Osborne ha mandado un mensaje de aliento y apoyo al pueblo venezolano coincidiendo con las duras manifestaciones y protestas que se están produciendo en el país por parte de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro.

"Sigo diariamente las noticias que ocurren porque me preocupan y me llenan de tristeza y de rabia", ha asegurado en un vídeo de pocos segundos que ha difundido a través de su cuenta de Twitter. Esta no es la primera vez que se pronuncia sobre la situación en el país de su mujer, Fabiola Martínez.

"Ojalá esta banda de delicuentes y miserables salga de ahí ya. Mañana es un gran día, mañana hay que ir a Miraflores y espero que seáis cientos de miles porque no se atreverán a hacer nada si sois muchos, porque son cobardes. Espero y pido a Dios que no vaya a ocurrir ninguna desgracia".

El cantante también ha dejado clara su postura respecto al presidente de Venezuela, de quien ha dicho lo siguiente: "Ese gordo, ladrón, sinvergüenza y miserable tiene que pagar por lo que está haciendo. Ojalá Dios me oiga y lo pague".