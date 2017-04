Un bebé 'terrorista' declara en la embajada de EE UU por un error en la solicitud de visado

Un bebé de apenas tres meses fue llamado a declarar en la Embajada de Estados Unidos en Londres después de que su abuelo se equivocara en la solicitud del visado y marcase 'sí' a la pregunta de si era un terrorista, según informa The Guardian.

Harvey Kenyon-Cairns se preparaba para sus primeras vacaciones en el extranjero, pero su abuelo Paul Kenyon cometió un error en el formulario del visado ESTA. A la pregunta "¿quieres participar o has participado alguna vez en actividades terroristas , espionaje, sabotaje o genocidio?". El abuelo marcó 'sí' en lugar de 'no'.

No podía creer que no pudieran ver que era un error genuino y que un bebé de tres meses no sería perjudicial para nadie Kenyon solo se dio cuenta cuando le negaron el viaje a su nieto. "No podía creer que no pudieran ver que era un error genuino y que un bebé de tres meses no sería perjudicial para nadie", dijo el hombre de 62 años.

El bebé tuvo que ir desde Cheshire a la embajada que se encuentra en Londres. El viaje hasta allí fueron diez horas, más que lo que se tarda en viajar a Orlando, que son alrededor de unas nueve horas y media. Allí fue interrogado por funcionarios y "no lloró ni una sola vez".

"Pensé en llevarlo en un traje de color naranja, pero me lo pensé mejor", explica Kenyon. "No parecían tener sentido del humor y no verían el lado divertido".

"Es obvio que nunca ha estado involucrado en genocidios, ni espionaje, pero ha saboteado bastantes pañales en este tiempo, aunque no les dije eso".

Este error le costó a Kenyon 3.800 dólares más, puesto que la visa de Harvey no llegó a tiempo para los vuelos de la familia. El pequeño y sus padres tuvieron que viajar más tarde, mientras la hermana y los abuelos volaron en la fecha prevista.

"De todos modos, si fueras un terrorista, sospecho que no marcarías 'sí' a esta pregunta del formulario", añade.