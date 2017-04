Prohíben a políticos chinos recibir dinero vía móvil o abrir tiendas online

Los altos cargos del Partido Comunista de China (PCCh) no podrán recibir dinero a través del móvil o abrir tiendas online según una normativa que el brazo anticorrupción de la formación política hizo pública con el fin de regular las actividades de los políticos chinos en redes sociales.

La Comisión de Inspección y Disciplina del PCCh, responsable de la lucha anticorrupción, hizo pública esta normativa precisamente a través de su cuenta oficial de Wechat, la red social más popular del país, con cerca de 900 millones de usuarios, informa el diario "South China Morning Post".

El documento señala ocho "líneas rojas" que los altos cargos de la formación gobernante no deben cruzar, entre ellas las mencionadas de no vender cosas a través de Wechat o aceptar pagos con esta aplicación, que en China es cada vez más utilizada en lugar del dinero en efectivo o las tarjetas de crédito. Otras "líneas rojas" que los líderes comunistas no deben cruzar cuando utilicen Wechat, subraya el texto, son la diseminación de información confidencial, la publicación de comunicados "inapropiados" o la manipulación electoral, entre otras.

Si en Occidente las redes sociales son utilizadas cada vez más por políticos y líderes sociales para expresar sus ideas, en China, con una fuerte censura y también una amplia autocensura, es poco frecuente que altos cargos hagan públicas ideas que se salgan de la retórica del PCCh o la mera imitación de los discursos del presidente del país, Xi Jinping.

Con todo, redes sociales como Wechat o Weibo, comparables a Twitter (bloqueado en China), tienen numerosas cuentas de órganos oficiales y medios de la propaganda comunista.

La comisión anticorrupción del PCCh dio algunos ejemplos de "mal comportamiento" de altos cargos, y citó el caso de un empleado del gobierno local de la provincia de Hubei que publicó "accidentalmente" una fotografía pornográfica en un grupo de chat, lo que le costó su destitución a las pocas horas.

También nombró a un alto cargo policial que retuiteó un artículo crítico con el principio de "un país, dos sistemas", que rige las relaciones entre China y Hong Kong, y que recibió una sanción disciplinaria por ello.