Bonvehí no llevará a la Fiscalía la filtración de su conversación

El coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciado este martes que finalmente no llevará a la Fiscalía la grabación y publicación del audio de una comida con miembros del partido en la que dijo que si el proceso soberanista acabase mal presentarán "un candidato autonomista" a las elecciones catalanas.

En declaraciones a Rac1, ha señalado que ha tomado la decisión tras meditarlo mucho e incluso ha barajado dejar el cargo: "No dejo muerto el tema aquí, pero pienso que se puede resolver el tema sin ir a la Fiscalía".

Ha asegurado que no tiene sentido ir a Fiscalía "quedando evidente como queda de quién son las voces", en referencia a la portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), Mireia Estafanell, y el excandidato de los republicanos en la capital del Bages, Pere Culell, de quienes ha dicho que le saludaron aunque pensó que no habían escuchado la conversación.

Bonvehí ha lamentado el largo silencio de ERC tras la filtraciónAunque ha sostenido que "no tiene porqué afectar a las relaciones" entre el PDeCAT y ERC, ha lamentado el largo silencio de los republicanos tras conocerse la filtración.

"Me sabe mal y no entiendo que nadie haya asumido responsabilidades políticas. El independentismo no puede hacer las cosas así", ha subrayado.

Bonvehí ha dicho estar convencido de que el autonomismo ya ha acabado, y ha dicho que el fracaso del proceso sería que el referéndum no se celebrara por culpa de quienes lo quieren llevar a cabo, o celebrarlo y perderlo.

