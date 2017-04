'Friends' tendrá su propio musical en el Off-Broadway

La icónica serie Friends todavía sigue cautivando a millones de seguidores en todo el mundo. Por ello, los creadores de musicales Bob y Tobly McSmith van a hacer una obra de la ficción para que se estrene en el Off-Broadway neoyorquino.

Friends! The Musical! será un musical en formato de parodia no oficial. Sus artífices ya tienen experiencia creando este tipo de obras como Katdashians! The Musical! y Full House! the Musical!.

En el listado de canciones que ya se han mostrado de la obra, se bromeará sobre algunos de los aspectos de la serie, como 45 Grove Street – How Can We Afford This Place? (45 Grove Street- ¿Cómo podemos permitirnos esta casa?) o The Ballad of Fat Monica (La balada de la Monica gorda).

Todavía no se ha anunciado fecha de estreno, pero según la web oficial del musical será en pocos meses.