Orlando Bloom habla sobre su ruptura con Katy Perry y sus fotos desnudo: "Me sentí libre"

"Nunca eres libre". Esa es, para Orlando Bloom, la lección que aprendió con la difusión de unas fotografías en las que aparece completamente desnudo sobre una tabla de surf y junto a Katy Perry, su por entonces pareja. Las imágenes las publicó el verano pasado Daily News, cuando se encontraban de vacaciones en Cerdeña (Italia), y ahora, casi un año después, el intérprete ha roto su silencio y se ha sincerado en una entrevista concedida a la versión británica de Elle.

En ella, cuenta que se sintió sorprendido tras enterarse de que un paparazi había capturado ese momento, tan comentado en redes que hasta fue protagonista de muchos memes. "No me habría puesto en esa posición si hubiera sabido que esto iba a pasar. Llevábamos cinco días solos, no había nada a nuestro alrededor. No había forma de que pudieran conseguir nada", comenta a la revista. Para él, "hubo un momento" en el que se "sintió libre". "¿Qué más puedo decir?"

Después de un año de relación, la noticia de su separación trascendió el pasado mes de marzo. Fue, según US Weekly, una ruptura de mutuo acuerdo. Sobre este asunto también se ha pronunciado el protagonista de El señor de los anillos con Elle. "Somos amigos, es bueno", ha explicado para enfatizar que siguen manteniendo una bonita relación. "Ella es un personaje público, pero a nadie debería importarle lo que nos pase. Es mejor dar ejemplo a los niños y enseñar que las rupturas no tienen nada que ver con el odio".

La relación que mantiene a día de hoy con la artista es similar a la que mantiene con su exmujer, Miranda Kerr. "Cuando nos separamos, acordamos que no nos gustaría que nuestro hijo encontrara noticias malas sobre nosotros en Internet. Nos llevamos muy bien".