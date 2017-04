Juguetea Family Festival abre este jueves con una oferta lúdico cultural para toda la familia

El recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' acogerá, desde este jueves al domingo, Juguetea Family Festival, una oferta lúdico cultural pensada para toda la familia, según una nota de prensa de los organizadores.

El festival contará con parque de atracciones, espectáculos -circo, magia, títeres, teatro-, talleres, conciertos y una zona de ocio, con espacio para el público joven con videojuegos y simuladores de realidad virtual. Además, habrá una zona de videoconsolas de todas las épocas de acceso gratuito, para disputar partidas con la Spectrum, Game Gear o o Mega Drive.

Todas estas actividades se complementara*n con un espacio gastronómico, con 'Food Trucks', un mercadillo y una zona de talleres variados. Asimismo, el Pabellón Liberbank será un viaje al pasado para todos los asistentes que hayan nacido entre los años 50 y los 90, a través de la exposición 'Espinete no Existe', que contará con una amplia variedad de juguetes y recuerdos de varias generaciones. Entre las más de 1.000 piezas, la exposición contará con un SEAT 600, juegos de mesa, figuras 1:1 de películas, una amplia exposición de Barbies, un Scalextric, una maqueta de tren y muchas más sorpresas.

La entrada individual tendrá un coste de 2,5 euros, pero se pueden comprar abonos familiares para cuatro personas a 20 euros. No obstante, todos los usuarios que acudan en bicicleta este jueves tendrán la entrada gratuita. En el precio de la entrada no se incluyen las atracciones -entre dos y cinco euros-, mientras que los menores de dos años no pagan. El horario será de 17.00 a 21.30 horas el jueves, y de 12.00 a 21.30 horas el resto de días.

