Cs insta a la Junta a aumentar plazas en residencias para deportistas en todas las provincias de CyL

"En Ciudadanos creemos que los deportistas de las nueve provincias de la Comunidad deben tener las mismas posibilidades de desarrollo deportivo que armonice con su formación académica, profesional o familiar" ha afirmado el edil de Cs León, Luis Carlos Fernández Tejerina.

Por ello, procuradores de Ciudadanos en las Cortes han presentado una Proposición No de Ley (PNL) para pedir plazas en todas las residencias de la Comunidad, independientemente de que pertenezcan a la Junta o no.

Asimismo, se precisa en esta iniciativa parlamentaria que la convocatoria anual de plazas, que actualmente se conceden en dos provincias (111 para Valladolid y 19 para Palencia), se extienda al resto.

"De no ser en Valladolid o en Palencia, la Junta no tiene residencias expresamente para deportistas y clubes con un loable historial deportivo y esto perjudica a los deportistas de excelencia en su disciplina que no pueden acceder a estas becas salvo que se trasladen a vivir allí," ha advertido el edil de Cs León.

EL INEF EN LEÓN

Fernández Tejerina también ha puesto de manifiesto que en el caso de León se da la circunstancia que la ciudad es la única de toda la Comunidad que tiene el Instituto Nacional de Educaciones Físicas (INEF)

y el Centro de Alto Rendimiento.

"Es cuando menos curioso y un contrasentido que contando León con el INEF y el CAR, nuestros atletas de élite tengan que desplazarse a Valladolid y Palencia porque aquí no hay plazas disponibles", ha recalcado el edil de Cs.

Para Fernández Tejerina, tendría que ser factible el acceso a estas becas ya que todas las provincias cuentan con deportistas de entre 14 y 30 años que realizan estudios, que están federados y que cuentan con el apoyo de sus clubes, premisas para la concesión de las mismas.

Por todo ello, la formación naranja solicita a la Junta que se convoquen becas en todas las provincias de Castilla y León en un número similar a Valladolid y Palencia. Asimismo, se pide en la PNL que la cuantía de las becas cubra en un 100% de los gastos de manutención y de alojamiento.

