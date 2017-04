Lambán subraya la "fortaleza" de Chacón que "todavía tenía páginas brillantes por escribir" en su vida

Lambán ha explicado que la noticia del fallecimiento de la exministra de Defensa, Carme Chacón, a los 46 años, "nos sorprendió de una manera absolutamente brutal" mientras los socialistas aragoneses se encontraban celebrando el aniversario de la II República.

"Como diría el poeta, ha sido un hachazo invisible y homicida" que ha "derribado" a Carme Chacón "en el mejor momento de su vida", conmocionando "a todo el panorama político español" y particularmente "a los militantes del PSOE y, sobre todo, además de a su familia, a los que la conocimos, la tratamos y, como ocurría siempre cuando alguien conocía y trataba a Carme Chacón, la quisimos".

Lambán ha recordado que comenzó a conocer y tratar a la exministra con motivo del Congreso que el PSOE celebró en Sevilla y "es cierto que no la voté como secretaria general, pero fue entonces cuando cimenté con ella una relación personal que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en amistad".

"A partir de ese momento nos vimos muchas veces, hablamos muchas veces, compartimos muchas opiniones coincidiendo casi siempre", ha rememorado, para destacar que Chacón "fue de los pocos representantes socialistas con los que quise contar para mi campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2015".

En aquella campaña, "con la amabilidad y sensibilidad que la caracterizaba, estuvo aquí conmigo apoyándome y nunca se lo agradeceré bastante", ha afirmado Lambán, al indicar que "siempre apreciamos en ella a una mujer frágil en apariencia, pero de una fortaleza de ánimo, de una fortaleza intelectual y de un compromiso como he conocido pocas y que puso de manifiesto en todas las responsabilidades orgánicas e institucionales de las que llegó a hacer uso a lo largo de su vida política, que todavía tenía páginas brillantes por escribir".

"ESTAMOS DESTROZADOS"

De esta forma, "lo hemos sentido mucho", ha dicho el presidente aragonés, al observar que en el PSOE "no he conocido ninguna situación de conmoción similar. Estamos todos absolutamente destrozados y solo se me ocurre decir que la tierra le sea leve y que su testimonio ilumine siempre nuestro camino".

Javier Lambán se desplazará a Madrid para acudir a la capilla ardiente que se situará en la sede del PSOE en Ferraz y aunque "no he tenido la oportunidad de hablar con su familia, intentaré hacerlo" ya que, además, con motivo de su presencia en Aragón en las primarias de 2012 y en otras visitas "llegué a conocer a su madre, a su hijo cuando era muy pequeñito y a su familia de Alcubierre".

En este punto, ha relatado que Chacón procedía de una familia "charnega, hija de un andaluz y nieta de un anarquista aragonés, una charnega pura del bajo Llobregat, ese perfil de militante del PSC que tanto necesitamos en estos momentos para la revitalización del PSOE en Cataluña y para que el PSOE en Cataluña se entienda como una parte fundamental e imprescindible del socialismo español".

"EN LA FLOR DE SU VIDA"

Carme Chacón "sentía España, sentía Cataluña y sentía el socialismo y lo desarrolló en todas las tareas que le encomendó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en Vivienda, en Defensa" y se forjó "en la imprescindible escuela política del municipalismo, como concejala de su pueblo".

También "conoció y apreció lo que significa para un socialista y para un demócrata el parlamento" y ahora "estaba muy ilusionada con su nueva tarea en un despacho de abogados en Madrid", dado que tenía una "sólida formación como jurista", ha apuntado Lambán, al agregar que "no hace muchos días" pudo estar con ella en Madrid y conocer su nuevo proyecto laboral.

Sin embargo, "la muerte es así, se nos ha llevado de manera absolutamente inmisericorde e injusta a una mujer en la flor de su vida y que tenía mucho que hacer todavía en su vida desde el punto de vista personal, profesional y político", ha lamentado Lambán.

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza tras asistir a la firma de un convenio entre el Gobierno autonómico y Gas Natural Fenosa para luchar contra la vulnerabilidad energética.

