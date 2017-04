Cs pide que todos los consejeros municipales comparezcan sobre el cumplimiento de mociones aprobadas

Fernández ha trasladado esta petición tras comprobar que desde el inicio de este mandato se han aprobado 178 mociones, de las que 50 son de Cs y "sólo hay constancia de que se hayan ejecutado diez, que es la quinta parte", ha puntualizado.

Este lunes en una rueda de prensa, ha lamentado que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) entró en el Ayuntamiento enarbolando "la bandera del streaming" y ahora deciden "esconder", no sólo a los grupos municipales sino a los zaragozanos, "el cumplimiento o no de las mociones aprobadas democráticamente en pleno".

Sara Fernández ha confiado en que la "falta de ejecución no tape la inoperancia del equipo de gobierno porque algunas mociones incumplidas no obedecen a motivos técnicos sino a falta de voluntad del equipo de gobierno porque vienen de la oposición".

Asimismo, ha esperado que estas comparecencias "no sean excusa para volver a retrasar el portal de transparencia", que lleva pendiente año y medio, o para no convocar la mesa de seguimiento del cumplimiento de iniciativas aprobadas.

Ha justificado estas comparecencias al argumentar que, por acuerdo de pleno de diciembre de 2015, se decide incluir las mociones aprobadas y su grado de ejecución en el portal de transparencia y, al no cumplirse, en octubre de 2016 desde Cs preguntan los motivos a la consejera de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, quien responde que técnicamente estaba diseñada la aplicación, pero "faltaba el protocolo de actuación entre los distintos servicios para ver como se subía la información".

Al no ofrecer plazos de la puesta en marcha de esta moción, el pasado mes de enero, desde Cs se pregunta a Giner en comisión y responde que "antes de Semana Santa se habilitaría el portal de mociones", ha señalado Sara Fernández, quien ha comprobado "que no está operativo y además no hay noticias de que se habilite en los próximos días".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.