El presidente de Aragón señala que no disputará a la Iglesia la propiedad de los templos

En concreto, el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha presentado en el juzgado la solicitud de conciliación frente al Arzobispado de Zaragoza y las parroquias de La Magdalena, Santiago el Mayor y la Iglesia de San Juan de los Panetes. El procedimiento tiene como fin procurar el esclarecimiento de la titularidad de estos bienes y la nulidad de su inmatriculación.

Al respecto, Lambán ha apuntado que no va a hacer de "mediador" entre el Arzobispado de Zaragoza y el Consistorio. Además, ha subrayado que "nunca" se le ha pasado por la cabeza, desde sus responsabilidades "institucionales", disputarle a la Iglesia la propiedad de templos "o de cualquier otra clase de patrimonio".

"Creo que, en todo caso, el debate que se debe promover desde las administraciones públicas es hasta qué punto se deben invertir recursos públicos en la restauración de bienes que no son propiedades públicas. Entre otras cosas porque hay legislaciones bastante claras en el sentido de que desde el ámbito público no se pueden subvencionar propiedades que no son públicas", ha aclarado.

