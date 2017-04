Dante Fachin: "Podem y Comuns de una manera u otra hemos de viajar juntos"

Este sábado 8 de abril se celebra la asamblea fundacional de 'els comuns' la nueva confluencia de formaciones de izquierdas que lidera Xavier Domènech y Ada Colau y en la que, de momento, no participa Podem Catalunya.

20minutos ha hablado con el secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin

¿Qué se rompió el 29 de marzo para que Podem Catalunya decidiera finalmente no confluir con la nueva formación de 'els comuns'?

Estuvimos trabajando desde el 21 de marzo hasta la una de la madrugada del día antes intentando cerrar un documento que hiciera algo tan sencillo como cerrar las bases del proceso electoral. Tenemos el documento que nunca se firmó y donde simplemente hablábamos de neutralidad, del censo... cosas fundamentales en un proceso electoral. Al no poder firmar el documento, llegó un momento en el que dijimos que no podíamos participar.

Y se lo comunicaste a Pablo Iglesias...

Pablo Iglesias dijo que estaba decepcionado, claro nosotros también. Porque nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y Xavier Domènech, como persona que estaba en medio de todas las formaciones, también hizo un gran esfuerzo. Pero no pudo conseguir que se dieran las condiciones para todos participáramos. De todas formas entendemos que no es el final de nada. Si entendemos que estamos en un momento histórico y no es el 8 de abril pero el acuerdo es el 30 no pasa nada.

El día 8 es la asamblea fundacional de 'els comuns'. Usted retiró su candidatura y por tanto el secretario general de Podem Catalunya no se presenta ¿Qué pasará a partir del 9 de abril?

Los procesos de construcción a veces requieren su tiempo y cuando se va demasiado deprisa o se hacen saltándose procesos que para una u otra organización son importantes se comenten errores. CatalunyaSíQueEsPot es un ejemplo de cómo muchas veces hacer las cosas deprisa y corriendo no da los resultados esperados.

¿Asistirás a la asamblea constituyente?

No hay puertas cerradas, y a mí mañana me apetece asistir y felicitarnos por un nuevo paso, que no es el que queríamos... pero es uno más. Nosotros somos conscientes de que las otras organizaciones están dando un paso importante. Si yo voy este sábado no es porque el secretario general va, sino porque Podem Catalunya cree que hemos de avanzar juntos. Lamentablemente esta vez no hemos ido a la misma velocidad, pero vamos a seguir intentándolo, por supuesto! Por eso el 8 no tengo ningún problema en ir, al contrario, porque de una manera u otra somos espacios que hemos de viajar juntos.

Miembros de Podem Catalunya como Jessica Albiach sí presentarán candidatura

Mira, si nos olvidamos de que la voz de un secretario general o de una diputada tiene el mismo valor que la de cualquier persona de un círculo de Podem, eso sí que tritura Podem –en referencia al mensaje de whatsapp del diputado de EUiA, Joan Josep Nuet–. Y si me preguntas si expulsaremos a alguien: no, no expulsaremos a nadie de Podem por presentar una candidatura.

¿Coalición o confluencia?

Somos una dirección confluyente. Esperamos que cuando haya elecciones en Catalunya podamos presentar una unidad sólida, y la unidad se consigue reconociendo a cada parte, porque sino no es unidad es uniformidad.

Se trata de defender signo de identidad...

No, no se trata de marcas o de colores sino de maneras de hacer, y eso sí que es una identidad de Podem, es otra manera de hacer las cosas. Ese nuevo espacio queremos que sea un espacio ganador, y para ello creemos que la manera de hacer de Podem ha de estar presente. Podem es una herramienta, no es cuestión de marca o de color rojo o morado. Y lo que ha dificultado el acuerdo son precisamente las maneras de hacer. ICV tiene una concepción de organización antigua que defiende la votación presencial en un lugar concreto,o presentar solo una lista donde la organización reparte los poderes. en cambio nosotros creemos en que ha de ser la gente la que, con sus votos, decide cómo se reparten los pesos en la dirección de la organización. Y en Vistalegre 2 se vio muy claro que el debate serio, duro y de estrategia al final fortalece la organización.

