Detenido en Ourense un hombre que alquilaba viviendas "fantasma" de Ibiza a través de páginas de anuncios de Internet

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a un hombre que alquilaba viviendas de Ibiza que no existían a través de conocidas páginas de Internet. Aprovechaba la alta demanda de alojamientos en la isla para engañar a sus víctimas con fotografías de casas reales insertadas en anuncios de conocidas webs.

Según informa la dirección general de Policía en un comunicado, la investigación se inició cuando los agentes recibieron información sobre una estafa inmobiliaria mediante la que se ofertaban viviendas supuestamente en Ibiza, pero que en realidad no existían.

El detenido aprovechaba la altísima demanda de vivienda de alquiler en la Isla y los altos precios que se llegan a pagar en la zona, coincidiendo los periodos vacacionales, y colocaba numerosos anuncios en conocidas páginas de Internet.

Estos anuncios estaban bien elaborados, con fotografías de casas reales de Ibiza y datos específicos de las mismas, acompañados del contacto de la persona que supuestamente los gestionaba.

Así, cuando el arrestado conseguía atraer la atención de algún interesado en los supuestos alquileres, daba mayor credibilidad a la transacción falsificando todo tipo de documentación como facturas de luz e impuestos. De esta forma conseguía que sus víctimas creyesen que era propietario de las viviendas ofertadas.

Finalmente, se hacía las cantidades estafadas por transferencias y otros medios de envío de dinero por correo o incluso su entrega en mano.

Obtenido su objetivo, dejaba de contestar al teléfono cuando las víctimas, tras percatarse de la estafa y una vez que se encontraban ya en Ibiza, trataban de ponerse en contacto con él para reclamar el dinero adelantado. Cuando conseguían hablar con el estafador, recibían amenazas por parte de este.

La detención se ha realizado en Ourense, así como un registro en su domicilio en el que se ha incautado numerosa documentación relacionada con su actividad delictiva.

CONSEJOS PARA UNA SEMANA SANTA SEGURA

En la Red, según avisa la Policía, los ciberdelincuentes aprovechan las prisas de las reservas de última hora para realizar estafas en operaciones online, conseguir nuestros datos bancarios o contraseñas o infectar nuestros equipos con software malicioso.

Cerrar bien las puertas del domicilio si nos ausentamos estas vacaciones, vigilar nuestras pertenencias en procesiones y otras aglomeraciones o no detallar nuestros planes para el puente en redes sociales -mejor hacerlo a la vuelta- son algunas de las pautas elementales que la Policía Nacional recomienda en estos días.

Agentes especializados en redes sociales compartirán a través de perfiles oficiales de la Policía Nacional en Twitter, Facebook, Snapchat, Periscope, Youtube e Instagram, diversos consejos.

Así, la Policía advierte de que al preparar las vacaciones se pueden encontrar anuncios que alquilan propiedades a precios fantásticos pidiendo el pago por adelantado, sin la posibilidad de ver el inmueble y con la disculpa de que el dueño está fuera de España. "Estas condiciones para el alquiler deben ponernos en alerta ante una posible estafa", según concreta.

Así apunta la Policía la toma medidas de precaución al salir de casa; como no olvidar cerrar la puerta de la vivienda con llave y pedir a un vecino que recoja tu correo.

Además, aconseja no dejar señales de que tu casa va a estar deshabitada durante unos días y no publicar en redes planes o cuántos días vas a estar ausente y, si vas de viaje, identifica claramente las pertenencias antes de embarcar y no facturar a tu nombre equipajes de personas desconocidas, son otros de los consejos de la Policía.

Finalmente, la Policía recuerda que en las procesiones u otras aglomeraciones tus pertenencias también pueden correr peligro: bolsos, carteras, móviles y otras. Por ello, aconseja no salir con grandes cantidades de dinero en efectivo, colgar el bolso cruzado por delante, no guardar objetos personales en los bolsillos traseros del pantalón y separar la documentación de las llaves y del dinero.

