Moriyón (Foro) ve un "agravio" para la ciudad y Asturias que no haya partida para el Plan de Vías

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha avanzado este jueves que de no figurar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 una partida para el proyecto de soterramiento ferroviario, Plan de Vías, habrá que pensar en una estrategia de interés para la ciudad. A su juicio, de no figurar en el proyecto presupuestario definitivo, será un "agravio" para Asturias y Gijón.

"Seguimos esperando por el proyecto", ha remarcado Moriyón, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa. La regidora ha incidido en que el Gobierno central se escudará en que no hay proyecto para no contemplar ninguna partida del Plan de Vías, algo que ha señalado que es cierto, con referencia a que no se ha elaborado aún. Es más, ha reprochado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por venir a Gijón a hacer una aparición "estelar" para dejarles luego "en vía muerte" y seguir esperando.

Ha recordado, sobre esta visita, que si no compareció junto al ministro en su día, el 21 de enero pasado, fue porque no había compromiso de plazos e inversión. Moriyón ha señalado que ya había comparecido una vez con la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, "y fue un engaño".

Respecto a la petición de una convocatoria extraordinaria del Consejo de Administración de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, ha indicado que se puede hacer. No obstante, ha matizado que ya se pidió en enero pasado otra ordinaria y no tuvo más respuesta que la visita del ministro. Ha insistido, con todo, en que si en la negociación de los PGE no se concreta una partida, habrá que buscar una estrategia para el cumplimiento del acuerdo del 30 marzo de 2016, respecto a a la redacción del proyecto.

AVE

"La valoración se hace por sí sola cuando se conocen las cifras", ha insistido sobre los PGE. Y en cuanto a la Variante de Pajares, ha recriminado que PSOE, IU y Cs piden en una proposición de Pleno que el AVE no llegue a Asturias, según ella, al recalcar estos grupos que el ancho internacional perjudica a Gijón.

En este caso, ha resaltado que la posición de Foro es "clarísima". "Simplemente queremos lo mismo que los demás, que el AVE llegue a Asturias". "Lo único que pedimos es ir a Madrid con el tiempo de la Alta Velocidad", ha reclamado, al tiempo que ha pedido que las mercancías sean como en el resto de España.

Sobre el apoyo de Foro a los PGE, Moriyón ha destacado que la presidenta del partido dejo claro los términos en los que votarían, para añadir que ahora se abre un plazo de negociación, En este sentido, ha apuntado que Foro está a la espera de que le llame el Gobierno para negociar.

Ha dejado claro, asimismo, que los intereses de Foro Asturias son los de Foro Gijón, al tiempo que ha comentado que se debatirá en la directiva la negociación con el PP. Para ella, si Foro Asturias se siente engañado, también Foro Gijón, con relación al acuerdo de coalición electoral firmado con el PP que, según ella, se espera que se cumpla.

