Urralburu (Podemos) da por hecho que Cs apoyará a López Miras y anuncia su oposición "desde ya" al candidato del PP

En una rueda de prensa, Urralburu ha lamentado que Ciudadanos ya ha anunciado que va a apoyar a López Miras como presidente de la Comunidad, por lo que la formación naranja "no ha tardado ni quince segundos en bajarse los pantalones antes esta propuesta de presidente marioneta de Pedro Antonio Sánchez y del PP".

"Ciudadanos se ha bajado del barco de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción, que la ha anunciado muchas veces pero ha actuado pocas veces, por lo menos en la Región de Murcia", según Urralburu, quien ha lamentado que la formación naranja "ha frustrado las expectativas que se habían alimentado en la Comunidad ante la posibilidad de constitución de un gobierno de cambio".

Se trata, añade, de una expectativa que "sigue en la Región" y de un "anhelo que tiene una mayoría de la ciudadanía en la Región" y que "exige un ejercicio de honestidad y de claridad" a la hora de reconocer que esa expectativa "se ha ido, al menos en esta legislatura".

Al ser preguntado por la posibilidad de presentar una candidatura contraria a López Miras, Urralburu ha estimado necesario hacer una política "realista" y decir a la ciudadanía "cómo vemos el panorama". Así, ha recordado que Podemos ha trabajado durante los dos últimos meses en la moción de censura del PSOE, cuya retirada ha sido una "decepción" y una "equivocación" de los socialistas.

Así, ha reconocido que "no existen condiciones objetivas para que se pueda dar el gobierno de cambio por el que estábamos trabajando en las últimas semanas". Por tanto, asume que "tenemos que seguir trabajando desde la oposición, e intentar usando la Asamblea para aprobar leyes que puedan condicionar las políticas del Ejecutivo".

En este sentido, ha anunciado que va a votar "en contra del candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad" y que la formación morada se pone a trabajar "desde ya" para ejercer "la oposición contra el que consideramos un candidato marioneta que representa los mismos intereses y las mismas formas de hacer política que el presidente saliente, Pedro Antonio Sánchez".

"Si Pedro Antonio Sánchez era la continuidad de las políticas de la desigualdad y de la corrupción de su predecesor, Ramón Luis Valcárcel, está clarísimo que López Miras viene con la misma intención, que es continuar con las mismas políticas de la profundización de la injusticia social y de la corrupción", ha aseverado.

LÓPEZ MIRAS "NO ES UN SEÑOR INMACULADO"

A este respecto, ha reprochado que "no nos pueden presentar a López Miras como un señor inmaculado por muy joven que sea". Y es que, a pesar de tener 33 años, "tiene un pasado que lo relaciona con lo peor del PP, ya que es el brazo armado del señor Vicente Martínez-Pujalte como secretario general en la Consejería de Hacienda".

Además, ha criticado que López Miras ha sido "uno de los pocos altos cargos cesados de un Gobierno del PP", ya que el ex presidente Alberto Garre, lo cesó como secretario general de la Consejería apenas unos meses antes de la celebración de las elecciones autonómicas, en 2015, precisamente por "ocupar un papel clave en la dimisión del entonces consejero Antonio Cerdá".

Ha recordado que la dimisión de Cerdá "tenía como misión, exclusivamente, que Valcárcel no pudiera ser imputado en el caso 'Novo Carthago' por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Manuel Abadía". El objetivo, añade, era "blindar al 'capo di capi', que era Valcárcel".

Por tanto, ha definido a López Miras como un presidente "marioneta" que tiene como objetivo "evitar que se destapen las vergüenzas de 22 años de Gobierno del PP" y que, a pesar de su juventud, "ha demostrado durante todo este tiempo capacidad para estar a la altura y tapar esas vergüenzas".

Pedro Antonio Sánchez, al que ha tachado de "titiritero que va a estar moviendo los hilos del Gobierno en la sombra, no ha tardado mientras tanto ni un segundo en ir a reclamar su sueldo en la Asamblea Regional como diputado". Además, ha criticado que será también presidente del Grupo Parlamentario Popular, por lo que va a jugar "un papel importante".

"CIUDADANOS ES CÓMPLICE DE LA CORRUPCIÓN"

"Y Ciudadanos no está dispuesto a pedir a Pedro Antonio Sánchez su acta de imputado, que le mantiene blindado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)", algo que Urralburu ha considerado "gravísimo" porque "concurre la misma incompatibilidad con el artículo 54 de la Ley de Transparencia".

Pedro Antonio Sánchez, ha añadido, "sigue empeñado en vivir del erario público, en pagar su defensa judicial a través del dinero de los impuestos que pagamos toda la ciudadanía y, por tanto, va a seguir viviendo de los privilegios que le otorga el acta de diputado".

A su juicio, lo "más vergonzoso de todo" es que Ciudadanos "continúa apoyando ese tipo de dinámicas", ya que "no se trata solo de quitar una pieza o de cobrarse la cabeza de Pedro Antonio Sánchez y mantener las mismas políticas y la misma estructura mafiosa", sino que regenerar la vida política en la Región "exige acabar de una vez por todas con esas prácticas".

Ha criticado que Ciudadanos "es cómplice de la corrupción del PP y renuncia, por tanto, a la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática". De hecho, ha reprochado que la formación naranja "ha venido a blanquear la corrupción del PP y a apoyar también las políticas nefastas de un gobierno que está totalmente paralizado".

Por ejemplo, Urralburu ha manifestado que esta "parálisis" queda demostrada en los Presupuestos Generales del Estado, que suponen una caída del 18 por ciento en 2017 para las grandes inversiones. "No hay soterramiento para el AVE a su paso por Murcia, no hay solución para el aeropuerto de Corvera y no hay solución para un problema estratégico tan grave para la Región como el colapso del Mar Menor", ha criticado.

Además, ha lamentado que ni los Presupuestos ni la política activa del Gobierno regional "tampoco contemplan soluciones para uno de los sectores estratégicos, como el de la agricultura, cuyo colapso estamos viendo estos días con la ocupación de tractores en Murcia".

