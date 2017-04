Educación niega la "inseguridad jurídica" denunciada por la valedora y defiende la nueva selectividad

Sobre la supuesta inseguridad jurídica, el departamento autonómico ha incidido, según recoge Europa Press, en que la resolución a la que se refiere el departamento de Milagros Otero en su comunicado (las instrucciones emitidas el pasado 21 de febrero, aglutinan en un único texto los elementos aplicables en el proceso de acceso a la universidad.

En la propia resolución, se indica que este proceso estará regulado "en lo que resulte compatible con el nuevo marco normativo", por la orden del 21 de marzo de 2011, por lo que niega que exista una contradicción o "inseguridad jurídica" en el proceso de acceso a la universidad.

También insiste en que en enero se ha cumplido la información al respecto de la prueba, con la publicación del Real Decreto del Gobierno central y la orden de diciembre, normas en las que se fundamenta la resolución que se publicó "a tres meses de la prueba", a diferencia de "muchas comunidades autónomas que no publicaron ninguna" instrucción.

Educación ha aclarado, a su vez, que la exención a Lengua Galega e Literatura se refiere los alumnos que cuenten con exención para la materia de 2º de Bachillerato, porque la prueba en la ABAU examina de Lengua Galega e Literatura II.

Finalmente, sobre el alumnado repetidor, el departamento autonómico recuerda que la prueba es voluntaria tanto para el alumnado repetidor que obtiene el título de bachillerato este año con materias no superadas del currículo anterior, además de aquellos que obtuvieron el título el curso pasado y que no se han presentado a la PAU. En concreto, de no querer hacer la ABAU; la nota que les vale para a acceder a la universidad es la media de bachillerato.

