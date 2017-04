PP culpa al Ayuntamiento de Valladolid de la falta de inversión para el Campus de la Justicia y el proyecto ferroviario

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes del PP han aseverado que la "paralización" del Campus de la Justicia y la "negativa a continuar con el soterramiento integral" han motivado que el Gobierno de España no establezca inversiones en 2017 para estas materias.

Por ello, han responsabilizado a Puente y su Gobierno municipal, en primer lugar de generar "confusión" en torno al proyecto ferroviario que no ha ayudado a que se incluya una dotación presupuestaria para 2017. En este sentido, ha reprochado los bandazos del equipo de Gobierno en la ejecución del convenio firmado en el año 2002 para la integración ferroviaria en Valladolid, pues "primero defendieron el soterramiento" y después han "exigido la realización de túneles y pasarelas".

Esta segunda opción fue la que se aprobó el pasado mes de febrero en Junta General de Accionistas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de la que forman parte, además del Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, Adif y Renfe, entidades dependientes del Ministerio de Fomento.

Asimismo, los 'populares' consideran que "el retraso que Puente ha generado" en el proyecto del Campus de la Justicia al modificar su ubicación inicialmente prevista -del barrio de Girón al entorno de la plaza de San Pablo- ha hecho que "otros municipios de España se hayan beneficiado de unas inversiones", como es el caso de Sevilla o Badajoz.

De no haberse "paralizado" el proyecto, el PP asegura que las partidas habrían ido para Valladolid. "La indolencia de Puente y Saravia con la disponibilidad de los terrenos de la Ciudad de la Justicia, no sólo provoca que las inversiones no se presupuesten y no se hagan. Provoca también que por responsabilidad directa de ellos, el servicio público de la Administración de Justicia sea peor y menos eficiente que en el resto de las ciudades de España", han recalcado .

"El gobierno de España dota dinero de inversiones para el año 2017 en aquellos lugares donde el ayuntamiento lo tiene claro y lo defiende. Si Puente y Saravia no lo tienen claro no ayudan a que se dote con cantidades, y por desgracia, los millones se van a otro sitio", han concluido.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.