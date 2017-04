'Aragón, Plataforma Logística' promocionará la Comunidad como "referente logístico fundamental en el sur de Europa"

Así lo ha explicado el presidente aragonés en declaraciones a los medios de comunicación, antes de celebrarse este acto en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, recordando que la logística es desde hace años "un sector estratégico fundamental dentro de la economía aragonesa", que cuenta con las plataformas logísticas de Zaragoza (PLAZA), Teruel (PLATEA), Huesca (PLHUS) y Fraga (PLFraga).

En la Comunidad, "se ha trabajado para mejorar la conectividad con los puertos, para mejorar las líneas ferroviarias, en la formación, en la investigación y en este momento tenemos en Aragón una plataforma logística, PLAZA, que es la más importante de España y la quinta de Europa", ha resaltado Lambán.

Asimismo, Aragón dispone "del 38 por ciento del suelo logístico de España y estamos en disposición de presentar nuestras credenciales ante el mundo postulando a Aragón como una tierra llamada a ser una referencia fundamental, quizá la más importante en materia logística, del sur de Europa".

Estas infraestructuras necesitaban "de un soporte identitario", de una mejora en la gestión que aglutinara la administración y gestión de todas las plataformas que hasta ahora contaban con una sociedad cada una para administrarlas.

"Lo que hemos hecho ha sido dar un paso definitivo hacia la concentración de todos los recursos para mejorar la capacidad de promoción de Aragón como plataforma logística, para ganar en eficiencia en la gestión" y, de esta forma, se ha constituido 'Aragón, Plataforma Logística' que unificará sociedades para gestionar y administrar el conjunto, dotando a este organismo "de un consejo asesor" para que todos los agentes implicados en la logística puedan opinar y participar en la gestión.

También se implicará a los ayuntamientos de Teruel, Zaragoza, Fraga, Monzón y Huesca, tratando de que la logística, que "ya supone el 5,5 por ciento del PIB aragonés" y que actúa como "imán" y "motor" para atraer a nuevas empresas y ayudar a las compañías en sus procesos de internacionalización, "se refuerce todavía más en el futuro" y "tire" de otros sectores, como la agroalimentación o la automoción.

NUEVAS IMPLANTACIONES

El presidente ha precisado que en la Comunidad se han vendido ya "524.000 metros cuadrados de suelo, lo cual es mucho suelo, se ha producido la implantación de veinte empresas y, sin ánimo de pecar de excesivo optimismo, creo que en los próximos años vamos a asistir a numerosas implantaciones industriales en parte del suelo que ya se ha adquirido".

En este mismo sentido, Lambán ha asegurado que la economía aragonesa, "al menos en términos nominales, está funcionando como un tiro en los últimos meses" y, según los pronósticos de distintas entidades, en 2017 esta región "va a ser la Comunidad autónoma donde mayor crecimiento económico se va a producir".

Al respecto, ha mencionado las cifras del desempleo publicadas este martes y que reflejan que "Aragón en el último año ha sido la Comunidad donde más ha descendido el paro", si bien "no lo digo sacando pecho, porque no me gusta la clase de empleo que se crea y no me gusta cómo se reparte la riqueza", pero demuestra que las políticas "van dando sus resultados y si además de impulsar el crecimiento y el empleo adoptamos medidas tendentes a la igualdad, a recuperar la igualdad perdida en los últimos años, creo que la Comunidad va en buen camino", ha apreciado.

Por otra parte, el presidente aragonés se ha referido a la implantación del grupo Guisona en Épila (Zaragoza), para comentar que "tiene mucho que ver con la logística" porque esta compañía se decantó por el municipio zaragozano por "la situación estratégica de Aragón, el potencial logístico de la Comunidad, la ubicación de Épila en relación con los mercados a los que quiere llegar y su proximidad a la autovía de Madrid".

PLATAFORMA LOGÍSTICA

En la presentación de la nueva marca 'Aragón, Plataforma Logística' ha participado la consejera de Economía, Industria y Empleo del Ejecutivo autonómico, Marta Gastón. En el acto ha intervenido un representante del cluster Logística de Aragón, Eduardo Compains (ALIA), así como se ha dado lectura de la "carta de compromiso" y firma del mismo por diferentes empresas.

Para Marta Gastón, "es más que una marca, es un proyecto integral y colectivo. Supone un motor aglutinador de diversos sectores estratégicos como la agroindustria, la automoción, la distribución o la tecnología".

Además de centralizar la gestión y comercialización de las plataformas que la componen, mejorará la eficiencia y reducirá el número de consejos, al centralizarse todas en uno solo. Para mayor eficacia, contará con un comité asesor y con comités de coordinación permanente con los ayuntamientos.

Las entidades representadas en el proyecto son PLAZA, PHLUS, PLATEA, Fraga, PLATA, ZLC, ITA, ALIA, TMZ, Mercazaragoza, AREX, Programa PILOT del Instituto Aragonés de Fomento, Aeropuerto de Zaragoza y Expo Zaragoza Empresarial (EZE). Todas estas sociedades presentan puntos de conexión y sinergias entre los diferentes proyectos y actividades que cada una desarrolla y que hacen que el interés por Aragón pueda crecer de forma exponencial.

Las fortalezas conjuntas de estas entidades son, entre otras, la gran cantidad de suelo disponible para desarrollo de nuevos proyectos, el fomento de I+D+i, las infraestructuras avanzadas y en constante ampliación, la intermodalidad, la capacidad y potencial tecnológico, las sinergias entre todos los recursos disponibles y el apoyo institucional.

APUESTA POR LA LOGÍSTICA

Aragón es la Comunidad que más ha apostado por la logística, una actividad que representa más del 5,5% del PIB aragonés y que atrae inversiones privadas de más de 3.000 millones de euros.

En la actualidad, cuenta con unas 1.700 hectáreas brutas dedicadas a plataformas y centros logísticos impulsadas por el Gobierno de Aragón, donde ya se han vendido en esta legislatura más de 524.000 metros cuadrados. Solo en PLATEA se han vendido 95.000 metros cuadrados, los mismos que el PP en toda la legislatura anterior en todas las plataformas aragonesas, ha señalado el Ejecutivo autonómico.

En las plataformas logísticas aragonesas trabajan cerca de 12.500 personas en 400 empresas, de ellas veinte nuevas van a llegar en estos dos primeros años de legislatura que habrán creado más de 300 puestos de trabajo.

PLAZA, en Zaragoza, dispone de más de 13 millones de metros cuadrados y está conectada con el Aeropuerto, la terminal ferroviaria de ADIF y la autovía A-2. Por esta plataforma circulan al día 7.500 vehículos pesados, están instaladas más de 350 empresas, con 12.000 trabajadores. La superficie vendida total es de 455 hectáreas (83%).

PLATEA, en Teruel, tiene una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados, dispone de 20 empresas con 200 trabajadores y otras tres llegarán a finales de año. La superficie vendida es de 593.589 metros cuadrados (42,29%).

PLHUS tiene más de un millón de metros cuadrados, diez empresas con 50 empleados, a las que se unirán tres compañías más el próximo año, y la superficie vendida es de 103.850 metros cuadrados (16%); mientras que en Fraga hay 876.000 metros cuadrados, siete empresas con 50 empleados y están reservados 80.000 metros cuadrados más.

Estas cuatro iniciativas representan el 38% del total de superficie logística de España. Asimismo, Aragón cuenta con la Terminal Marítima de Zaragoza, una iniciativa entre el Puerto de Barcelona y Mercazaragoza para impulsar el comercio exterior marítimo de las regiones del Valle del Ebro.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.