PP vasco califica de "foto de la vergüenza" el acto de partidos y sindicatos sobre la declaración de desarme

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PP de Vitoria para avanzar los detalles del acto organizado por los populares vascos este viernes en Vitoria, Fernández ha hecho referencia a la lectura del manifiesto por parte de partidos y sindicatos sobre el desarme de ETA, en el que no han participado PP ni UPN.

La represnetante popular ha indicado que, en la lectura de este manifiesto, en la que han participado el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, el portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la secretaria de Ciudadanía y Libertades públicas del PSE-EE, Rafaela Romero, entre otros- se ha producido una "foto de la vergüenza", ya que "estaba compartida con alguien como Otegi".

Además, ha criticado que en el texto se habla de ETA solo con sus siglas, sin añadir los adjetivos que serían lógicos y que toda la sociedad vasca hemos padecido". "Es una banda terrorista. No me parece un tema menor que no se mencione o su pasado sanguinario", ha insistido.

También ha denunciado que, cuando se refieren a las víctimas, "tampoco tienen adjetivo", cuando "son víctimas del terrorismo". "Creemos que hay cosas que no se pueden consentir, que son inconcebibles", ha indicado.

Amaya Fernández ha afirmado que la posición del PP vasco, que no ha participado en este manifiesto, es "respaldada por la sociedad vasca, que cree, como nosotros, que derrotamos a la banda terrorista ETA y que hubo víctimas del terrorismo". "Hay precios que ni siquiera por una foto se deben pagar", ha insistido.

Por ello, ha criticado la postura de "otros partidos" que, "con sumisión, colaboración o poniéndose de perfil, están contribuyendo a que el desarme sea un éxito de la banda terrorista ETA".

(Habrá ampliación)

Consulta aquí más noticias de Álava.