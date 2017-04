La concertada sale a la calle para pedir al Gobierno de Aragón que reconsidere el cierre de unidades en estos centros

La pancarta 'Por la libertad de enseñanza' ha abierto la marcha, celebrada por el centro de Zaragoza y convocada por las patronales Confederación Española de Centros de Enseñanza y Escuelas Católicas Aragón, por los sindicatos FSIE y USO y por la federación de padres Fecaparagón.

Responsables estatales de estas organizaciones se han sumado a la movilización, en la que se han podido ver miles de carteles que reclamaban 'Libertad. Sí a la educación concertada. Sí a la libertad de enseñanza'. Además, 21 autobuses han llegado desde diferentes puntos de Aragón.

La manifestación ha partido de la plaza Paraíso a las 18.30 horas y ha llegado alrededor de las 20.00 horas al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, Cuando la cabecera estaba llegando al final, todavía había manifestantes partiendo del punto de origen. Otras dos grandes pancartas han formado parte de la marcha, donde se decía 'No dejes que elijan por ti' y 'La concertada no es moneda de cambio'.

Los participantes han coreado lemas como 'En Aragón, libertad de educación', 'Luego diréis que somos cinco o seis', 'Aquí están los conciertos de Aragón' y 'No discriminamos, nosotros integramos'. Al final, el presidente de Fecaparagón, Miguel Ángel García Vera, ha leído un manifiesto.

En la marcha también han estado presentes dirigentes políticos, como la secretaria general del PP Aragón y portavoz en las Cortes, Mar Vaquero, el presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. También ha acudido la exconsejera de Educación del Gobierno anterior PP-PAR, Dolores Serrat. Este miércoles se reúnen las comisiones provinciales de conciertos, donde se hará una propuesta al respecto.

RESPETAR LA DEMANDA SOCIAL

El presidente de Fecaparagon, Miguel Ángel García Vera, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que la asistencia a esta movilización refleja "la preocupación de los padres", para reivindicar que "hay que respetar la demanda social".

Según ha esgrimido, "los padres tenemos derecho a elegir" y "queremos libertad de enseñanza", optar por "lo mejor para nuestros hijos" y la Administración "debe respetar esto" y "no cerrarnos aulas antes de empezar el proceso de admisión".

A su entender, las hasta 28 unidades que se pueden dejar de financiar por el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para contar con el apoyo de esta última formación política a los Presupuestos de la Comunidad para 2017 "no es admisible" y supondrá "que habrá padres que se quedarán sin llevar a sus hijos al colegio que quieren".

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón, José María Marín, ha considerado "triste tener que estar aquí", cuando "hasta ahora estaba funcionando el entendimiento entre el Gobierno y la escuela concertada".

Este consenso "se ha roto no por una razón social, sino política" y ha apostado por "la libertad de poder elegir ya que sino, estaremos en una opción única, algo que es lo peor que le puede ocurrir a la democracia".

Según ha esgrimido, "cuanta más variedad, más capacidad tendrán los padres para poder elegir el modelo que quieren para sus hijos" y ha considerado que la escuela pública "tiene que ser buena y la concertada también", para asegurar que en esta última "llevamos muchos años perdiendo unidades".

NO HAY MOTIVO

El secretario autonómico de Escuelas Católicas, José Luis Sampériz, ha deseado que el Gobierno de Aragón "sea sensible a la demanda de tanta gente" y ha sostenido que "no hay ningún motivo para suprimir unidades que están funcionando", que ha reclamado que se oferten en el proceso de escolarización y "sea la demanda social la que determine si hay que cerrar o no alguna".

Sampériz ha pedido que "no que se nos utilice como moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos de Aragón" y ha dicho que para lograr el "equilibrio" entre la red pública y la concertada se debe planificar por parte de la Administración "pero la manera de lograrlo no es negociar un numero de aulas para contentar a un grupo político".

El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, ha estimado que cerrar aulas antes de iniciar el periodo de escolarización "es un ataque grave a la libertad de enseñanza" y ha expresado su confianza en que el Ejecutivo "rectifique la decisión que ha tomado y tenga en cuenta lo que mucha parte de la sociedad aragonesa está pidiendo hoy".

La afluencia en la movilización "es señal de que el 30 por ciento de la sociedad aragonesa no comparte la decisión del Gobierno" y el jefe del Ejecutivo autonómico, el socialista Javier Lambán, "tiene que saber que es el presidente de todos los aragoneses".

Ha añadido que hasta ahora ha habido "convivencia pacífica entre la escuela pública y concertada" porque "no sobramos ninguno y lo que tiene que hacer la Administración es mantener los recursos y "no cerrar aulas ni en la pública, ni en la concertada" porque "es el momento de aprovechar y mejorar la calidad, reducir el número de alumnos por aula y mantener al todo el profesorado en sus puestos de trabajo".

El secretario general de federación de Enseñanza de USO en Aragón, Miguel Ángel González, ha sintetizado que "las aulas que sean demandadas deben ser respetadas" y ha asegurado que es "injusto" que haya centros que para que alguien cumpla su programa electoral sufran el cierre de unidades, para estimar que "las familias que lo iban a elegir se sienten inseguras y los docentes se están muy desconcertados".

González ha reconocido que en Aragón hay un acuerdo de recolocación de profesores en el caso de cierre de unidades de la concertada que hasta ahora se ha cumplido y "es modélico" para el resto de Comunidades, pero se ha preguntado "qué va a pasar" a partir de ahora si "cada año deciden cerrar aulas por motivos políticos en la concertada".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.